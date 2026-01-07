americateve

Man City cede más puntos y complica su lucha por el título de la Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las ilusiones del Manchester City de conquistar el título de la Liga Premier sufrieron otro golpe tras empatar el miércoles como local ante Brighton.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola al final del partido contra Brighton en la Liga Premier, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
El técnico del Manchester City Pep Guardiola al final del partido contra Brighton en la Liga Premier, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

Ni siquiera el gol número 150 de Erling Haaland para el club fue suficiente para evitar que el City cediera puntos por segundo partido consecutivo. Kaoru Mitoma igualó para Brighton en la segunda mitad.

Aston Villa también dejó escapar la oportunidad de acercarse a tres puntos del líder Arsenal tras un empate sin goles en su visita a Crystal Palace.

Liam Rosenior, el nuevo técnico de Chelsea, observó desde las gradas cómo su nuevo equipo sucumbió 2-1 ante Fulham en el derbi del oeste de Londres. El primer gol de Fulham fue obra del mexicano Raúl Jiménez, definiendo con un cabezazo a los 55 minutos.

Antoine Semenyo anotó un gol postrero para darle a Bournemouth la victoria por 3-2 sobre Tottenham en el que pudo haber sido su último partido antes de un esperado traspaso al City.

FUENTE: AP

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

