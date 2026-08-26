Madring se declara listo para su primer Gran Premio de España de F1

Andrea Kimi Antonelli (izquierda) de Mercedes y Lando Norris de McLaren lideran en el Gran Premio de los Países Bajos, el domingo 23 de agosto de 2026, en Zandvoort. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Los organizadores manifestaron que Madring “está listo para el Gran Premio de España” el 13 de septiembre, tras dos días de rodaje que incluyeron varias banderas rojas porque algunos pilotos se salieron de la pista en el nuevo circuito híbrido.

Un piloto comentó que es “el circuito con más adrenalina de toda la temporada”, mientras que otro comparó tramos del nuevo trazado con los circuitos en las calles de Mónaco y Macao.

Un total de 30 pilotos y 10 equipos compitieron el lunes y el martes en el flamante trazado de 5,4 kilómetros (3,3 millas), instalado alrededor de pabellones de exposiciones cerca del principal aeropuerto de Madrid. El circuito combina carreteras ya existentes en la capital española con secciones construidas específicamente.

Los organizadores indicaron que pudieron probar “tanto el rendimiento de la pista como las distintas operaciones deportivas, técnicas, médicas, de seguridad y de coordinación”. Señalaron que “la pista y las operaciones deportivas, técnicas y de seguridad han funcionado en condiciones reales”.

Hubo casi 20 interrupciones en las sesiones porque los autos se salieron de la pista y por otras razones.

Según los organizadores, los pilotos dijeron que les gustó lo que vivieron en el nuevo circuito.

“Me siento muy cómodo en Macao y Mónaco, así que me gusta mucho este circuito porque algunas secciones me los recuerdan", declaró Théophile Naël, quien conduce para el equipo Van Amersfoort Racing. "Cuando vas a fondo, puedes sentir las fuerzas g. Dentro del auto, es increíble”.

Se espera que la curva peraltada “La Monumental” sea el punto culminante del nuevo trazado.

El piloto español Bruno del Pino, del equipo MP Motorsport, describió la pista como “la más cargada de adrenalina de toda la temporada”.

“La adrenalina está al 100% en cada vuelta”, expresó, y añadió que el circuito “te llena de energía y te acelera el corazón. Tenemos muchas ganas de correr aquí oficialmente”.

Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035. El Gran Premio de España de este año marcará el regreso de la F1 a la región de Madrid después de que compitiera en el circuito del Jarama en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997.

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FUENTE: AP