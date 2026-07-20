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Los hutíes de Yemen anuncian un embargo marítimo contra Arabia Saudí

EL CAIRO, Egipto (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado que establecerán un embargo marítimo contra Arabia Saudí en respuesta a un reciente ataque contra el aeropuerto de Saná.

Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, afirmó en una declaración en video que el bloqueo marítimo contra Arabia Saudí entraría en vigor de inmediato el lunes, en lo que describió como una “ecuación de ‘ojo por ojo’”.

Sus declaraciones se producían después de un tenso intercambio de fuego entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen la semana pasada, durante el cual fueron atacados el aeropuerto internacional de Saná y el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudí, lo que amenaza una tregua que está vigente desde 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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