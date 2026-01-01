americateve

Los cajeros en Bulgaria dispensan euros por primera vez tras su adhesión a la moneda única

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Los búlgaros comenzaron a retirar euros por primera vez el jueves después de que la antigua nación comunista se convirtió en el 21er miembro de la unión monetaria europea.

Una mujer sostiene una bengala durante la celebración del Año Nuevo y la adopción del euro por parte de Bulgaria, frente al Banco Nacional, que muestra imágenes de monedas de euro en su fachada, en Sofía, Bulgaria, el 1 de enero de 2026. (AP Foto/Valentina Petrova)
Una mujer sostiene una bengala durante la celebración del Año Nuevo y la adopción del euro por parte de Bulgaria, frente al Banco Nacional, que muestra imágenes de monedas de euro en su fachada, en Sofía, Bulgaria, el 1 de enero de 2026. (AP Foto/Valentina Petrova)

Los cajeros automáticos en la capital, Sofía, dispensaron billetes de euro completamente nuevos. Sustituyen al lev, que aún se utilizará para pagos en efectivo durante el mes de enero, aunque el cambio solo será en la nueva moneda.

El país, que tiene casi 6,7 millones de habitantes, era uno de los más pobres del continente cuando ingresó en la Unión Europea en 2007. Su adhesión a la moneda única supone una mayor integración en el bloque después de su transición, en 1989, de una economía de estilo soviético a la democracia y al libre mercado.

Este hito histórico coincide con un momento de inestabilidad política luego de que el gobierno conservador se vio obligado a dimitir a principios de diciembre tras protestas nacionales contra la corrupción, y de escepticismo entre la población, alimentado por el temor al alza de los precios.

El gobierno tuvo que reducir la inflación al 2,7% a principios de 2025 para cumplir con las normas de la UE y obtener el visto bueno de los líderes del bloque de 27 naciones. Pero su renuncia dejó al país sin presupuesto para este año, lo que obstaculiza las reformas y el uso de los fondos de apoyo comunitarios, y alimentó las protestas.

Grupos nacionalistas y prorrusos también han aprovechado el temor a que el cambio al euro derive en un aumento de la pobreza y a la pérdida de la identidad nacional.

Los países que ingresan a la UE se comprometen a adoptar el euro, pero este proceso puede demorarse años y algunos de los socios no tienen prisa. Croacia fue el último país en incorporar el euro en 2023.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

