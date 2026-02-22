americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lista de ganadores de los premios BAFTA 2026

LONDRES (AP) — Ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine 2026, anunciados el domingo:

Robert Aramayo posa con el premio EE a la estrella en ascenso y el premio al actor principal por I Swear en los 79.° Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Robert Aramayo posa con el premio EE a la estrella en ascenso y el premio al actor principal por 'I Swear' en los 79.° Premios de la Academia Británica de Cine, BAFTA, en Londres, el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Película — “One Battle After Another”

Película británica — “Hamnet”

Dirección — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Actor — Robert Aramayo, “I Swear”

Actriz — Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor de reparto — Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto — Wunmi Mosaku, “Sinners”

Estrella emergente (votado por el público) — Robert Aramayo

Mejor debut británico — Akinola Davies Jr. y Wale Davies por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”

Guion original — Ryan Coogler, “Sinners”

Guion adaptado — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Película en lengua no inglesa — “Sentimental Value”

Música original— “Sinners”

Fotografía – Michael Bauman, “One Battle After Another”

Montaje – Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Diseño de producción — “Frankenstein”

Diseño de vestuario – Kate Hawley, “Frankenstein”

Sonido — “F1”

Dirección de casting — Lauren Evans, “I Swear”

Efectos visuales — “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peluquería — “Frankenstein”

Película animada — “Zootopia 2”

Cortometraje británico — “This is Endometriosis”

Cortometraje británico de animación — “Two Black Boys in Paradise”

Película infantil y familiar – “Boong”

Documental – “Mr. Nobody Against Putin”

Contribución británica destacada al cine — Clare Binns, directora creativa de PictureHouse Cinemas

BAFTA Fellowship — Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacados del día

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter