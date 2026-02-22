Lista de ganadores de los premios BAFTA 2026

Película — “One Battle After Another”
LONDRES (AP) — Ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine 2026, anunciados el domingo:
Película — “One Battle After Another”
Película británica — “Hamnet”
Dirección — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Actor — Robert Aramayo, “I Swear”
Actriz — Jessie Buckley, “Hamnet”
Actor de reparto — Sean Penn, “One Battle After Another”
Actriz de reparto — Wunmi Mosaku, “Sinners”
Estrella emergente (votado por el público) — Robert Aramayo
Mejor debut británico — Akinola Davies Jr. y Wale Davies por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”
Guion original — Ryan Coogler, “Sinners”
Guion adaptado — Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Película en lengua no inglesa — “Sentimental Value”
Música original— “Sinners”
Fotografía – Michael Bauman, “One Battle After Another”
Montaje – Andy Jurgensen, “One Battle After Another”
Diseño de producción — “Frankenstein”
Diseño de vestuario – Kate Hawley, “Frankenstein”
Sonido — “F1”
Dirección de casting — Lauren Evans, “I Swear”
Efectos visuales — “Avatar: Fire and Ash”
Maquillaje y peluquería — “Frankenstein”
Película animada — “Zootopia 2”
Cortometraje británico — “This is Endometriosis”
Cortometraje británico de animación — “Two Black Boys in Paradise”
Película infantil y familiar – “Boong”
Documental – “Mr. Nobody Against Putin”
Contribución británica destacada al cine — Clare Binns, directora creativa de PictureHouse Cinemas
BAFTA Fellowship — Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment
FUENTE: AP
