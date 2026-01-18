Leones blanquean a Cangrejeros y extienden la Serie Final en Puerto Rico

Bryant Salgado encabezó la joya de pitcheo al lanzar siete entradas sin permitir hits, con siete ponches, antes de ceder el relevo a Jalen Miller y Andrew Marrero. El intento de juego sin hits ni carreras se rompió con dos outs en la novena, cuando Johneshwy Fargas conectó un sencillo ante Marrero, el único imparable de Santurce en el partido.

A la ofensiva, Gabriel Cancel abrió la pizarra con un jonrón en la primera entrada y fue pieza clave en un racimo de cinco carreras en el quinto episodio, que incluyó un grand slam de Will Simoneit para ampliar la ventaja de Ponce. Matt Bottcher impulsó la séptima carrera con un sencillo en la octava.

La derrota fue para Eduardo Rivera (1-1), quien permitió dos carreras en cuatro entradas. Con el resultado, los Leones evitaron la eliminación y forzaron un sexto juego de la serie, que dominan los Cangrejeros 4-1, y que se disputará el martes en el Estadio Hiram Bithorn.

Leody Taveras conectó un sencillo productor con dos outs en la novena entrada para romper el empate y guiar a las Águilas Cibaeñas a una victoria por 4-1 sobre los Leones del Escogido, el domingo, en la jornada 18 del Round Robin 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El encuentro se mantuvo igualado 1-1 hasta el noveno episodio, cuando Taveras disparó una línea al jardín central que impulsó a Fernando Peguero. Acto seguido, un rodado productor de Geraldo Perdomo y un error defensivo permitieron dos carreras más para asegurar el triunfo de las Águilas.

Richard Rodríguez (1-1) se acreditó la victoria tras lanzar la octava entrada, mientras que Matt Foster consiguió su segundo salvamento. La derrota fue para Roel Ramírez (0-1), quien permitió tres carreras en el noveno inning.

A la ofensiva, Taveras bateó de 3-2, con una anotada y una empujada, y Perdomo impulsó una carrera. Por los Leones, Sócrates Brito conectó un doble remolcador.

Con el primer lugar ya asegurado por los Leones del Escogido, la definición del segundo boleto a la Serie Final se resolverá entre los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas.

Los Toros (11-6) terminaron el Round Robin con medio juego de ventaja sobre las Águilas (10-7), pero ambos equipos deberán disputar el partido pendiente del pasado viernes, suspendido por lluvia y reprogramado para este lunes en La Romana.

Si las Águilas ganan ese encuentro, forzarán un empate en el segundo lugar y será necesario un juego extra para definir al finalista, ya que los Toros ganaron la serie particular 4-1 en el Todos contra Todos. En caso de triunfo de los Toros, avanzarán directamente a la Serie Final.

Caribes vencen a Bravos y toman el liderato

Los Caribes de Anzoátegui derrotaron este domingo por 8-4 a los Bravos de Margarita y aprovecharon la derrota de los Cardenales de Lara para asumir el liderato del round robin semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol.

Diego Infante bateó de 5-3, con una carrera anotada y dos producidas; Herlis Rodríguez se fue de 5-3, con un doble y una remolcada; y Aldrem Corredor conectó de 3-2, con un jonrón solitario y tres carreras anotadas, para encabezar la ofensiva de los ganadores.

En Barquisimeto, Andrés Chaparro conectó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada para empatar el encuentro, y Arturo Nieto impulsó la carrera de la diferencia con un sencillo en la novena, en la victoria de las Águilas del Zulia por 4-3 sobre los Cardenales de Lara, que cedieron momentáneamente el liderato.

Tras 16 jornadas del Todos contra Todos, Caribes lideran con marca de 7-4, seguidos por Cardenales de Lara (6-4), Águilas del Zulia (6-5), Navegantes del Magallanes (4-6) y Bravos de Margarita (3-7).

FUENTE: AP