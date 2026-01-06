León XIV cierra el Año Santo 2025 con una crítica al consumismo y a la xenofobia

Compartir en:









El papa León XIV cierra la Puerta Santa de la basílica de San Pedro para clausurar el Año Santo 2025, en el Vaticano, el 6 de enero de 2025. (Yara Nardi/Pool Foto vía AP) AP

Bajo la mirada de cardenales y diplomáticos, León se arrodilló en oración sobre el suelo de piedra en el umbral de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Luego se levantó y la cerró, poniendo fin simbólicamente el más inusual de los Jubileos: uno inaugurado por un débil papa Francisco en diciembre de 2024, que continuó durante su funeral y el cónclave posterior, y que fue despedido por el sucesor del argentino un año después.

Solo una vez antes, en 1700, un Año Santo había incluido un cambio de papado.

El acto del martes, al inicio de la misa de la Epifanía, culminó un año vertiginoso de audiencias especiales, misas y reuniones que dominaron los primeros meses de León como pontífice y, en muchos sentidos, pausaron su propia agenda.

Como si quisiera indicar que su pontificado puede comenzar ahora en serio, el religioso estadounidense convocó a todos los cardenales al Vaticano para dos días de reuniones a partir del miércoles, en las que se discutirá el gobierno de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles en todo el mundo. En la agenda figura la liturgia, lo que sugiere que León se está implicando de lleno en las divisiones en el seno de la institución acerca de la celebración de la antigua misa en latín.

Una homilía que denuncia una economía distorsionada En su homilía del martes, León XIV dijo que el año del Jubileo había invitado a todos los cristianos a reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas de acoger al extranjero y resistir “la adulación y seducción de los poderosos”.

“A nuestro alrededor, una economía distorsionada intenta sacar provecho de todo”, afirmó. “Preguntémonos: ¿nos ha enseñado el Jubileo a huir de este tipo de eficiencia que reduce todo a un producto y a los seres humanos a consumidores? Después de este año, ¿seremos más capaces de reconocer a un peregrino en el visitante, a un buscador en el extranjero, a un vecino en el forastero y a compañeros de viaje en aquellos que son diferentes?”.

El papa volvió a abordar el tema en una oración especial de Epifanía desde la logia de la basílica, ante una plaza empapada por la lluvia. Mientras miles de personas se apiñaban bajo coloridos paraguas y ponchos, León recordó que tradicionalmente los Jubileos han incluido llamados a la paz y “una redistribución de la tierra y sus recursos” para quienes los necesitan. “En lugar de desigualdad, que haya equidad, y que la industria de la guerra sea reemplazada por el arte de la paz”, manifestó. ___ La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP