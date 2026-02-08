americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Leipzig vence 2-1 a Colonia y refuerza sus esperanzas de clasificar a la Champions League

BERLÍN (AP) — Christoph Baumgartner anotó dos veces y Leipzig aguantó para vencer el domingo 21 al Colonia para ascender al cuarto lugar de la Bundesliga, un impulso en su intento de clasificación a la Liga de Campeones.

Christoph Baumgartner del Leipzig celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Colonia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
Christoph Baumgartner del Leipzig celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Colonia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Colonia comenzó mejor con Said El Mala teniendo dos buenas oportunidades, mientras que Romulo golpeó el poste en el otro extremo.

Baumgartner abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo tras un tiro libre de David Raum después de que Yan Diomande fuera derribado por la derecha.

Jan Thielmann respondió después del descanso para Colonia cuando metió el balón dentro del poste lejano después de que Leipzig no pudo despejar. Los visitantes se quejaron de que Isak Bergmann Johannesson había empujado a Antonio Nusa en la jugada previa, y el entrenador de Leipzig, Ole Werner, fue amonestado por sus protestas, pero el gol se mantuvo.

Baumgartner respondió casi de inmediato con un disparo bajo al girar para silenciar a los aficionados locales.

Baumgartner también bloqueó inadvertidamente un disparo a puerta con su brazo, evitando un gol seguro al 77. El árbitro Frank Willenborg, quien inicialmente indicó que el balón había rebotado en el pecho del jugador, anunció una decisión de fuera de juego después de consultar las repeticiones de video.

Colonia siguió presionando por el empate, pero Leipzig aguantó para capitalizar la sorpresiva derrota de Stuttgart en St. Pauli el día anterior. Después de 21 jornadas, Leipzig ocupa el último puesto de clasificación a la Liga de Campeones por diferencia de goles.

El líder de la liga, Bayern Múnich, lleva dos partidos sin ganar y más tarde recibe al Hoffenheim.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter