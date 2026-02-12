LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble, en triunfo de Lakers sobre Mavs

Compartir en:









LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, festeja un enceste ante los Mavericks de Dallas, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Con 41 años y 44 días, James rompió el récord que ostentaba Karl Malone, quien registró un triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

James anotó 14 puntos en un dominante primer cuarto, y llegó al último periodo con 22 unidades y 12 asistencias. Capturó su décimo rebote con 2:06 minutos por jugar y abandonó la cancha instantes después, cerrando otro partido sensacional en su inédita 23.ª temporada en la NBA.

Este fin de semana, se dirige al Juego de Estrellas tras ser seleccionado por 22.ª vez. Consiguió su triple-doble más reciente el 1 de febrero de 2025.

Naji Marshall y Max Christie anotaron 19 puntos cada uno por los Mavericks, que sufrieron su novena derrota consecutiva para caer en su peor racha en 28 temporadas.

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA en la campaña, no se vistió para enfrentar a su equipo anterior, al perderse su cuarto partido consecutivo con los Lakers por un leve tirón de isquiotibiales. El novato estrella Cooper Flagg no jugó por Dallas debido a un esguince en el pie que le impedirá participar en el fin de semana del Juego de Estrellas en el cercano Intuit Dome.

James y Austin Reaves se perdieron la derrota de los Lakers ante San Antonio el martes para cuidar su salud, pero ambos regresaron para ayudar en una victoria cómoda. Reaves terminó con 18 puntos y seis asistencias.

Rui Hachimura anotó 21 puntos por los Lakers, que han ganado siete de 11. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, confió en que Doncic regrese después de la pausa del Juego de Estrellas. Redick no sabía si la superestrella eslovena jugará el Juego de Estrellas tras liderar la NBA en votos.