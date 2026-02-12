americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble, en triunfo de Lakers sobre Mavs

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James se convirtió el jueves en el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en lograr un triple-doble, al aportar 28 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes en la victoria de los Lakers de Los Ángeles por 124-104 sobre los Mavericks de Dallas.

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, festeja un enceste ante los Mavericks de Dallas, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, festeja un enceste ante los Mavericks de Dallas, el jueves 12 de febrero de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Con 41 años y 44 días, James rompió el récord que ostentaba Karl Malone, quien registró un triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

James anotó 14 puntos en un dominante primer cuarto, y llegó al último periodo con 22 unidades y 12 asistencias. Capturó su décimo rebote con 2:06 minutos por jugar y abandonó la cancha instantes después, cerrando otro partido sensacional en su inédita 23.ª temporada en la NBA.

Este fin de semana, se dirige al Juego de Estrellas tras ser seleccionado por 22.ª vez. Consiguió su triple-doble más reciente el 1 de febrero de 2025.

Naji Marshall y Max Christie anotaron 19 puntos cada uno por los Mavericks, que sufrieron su novena derrota consecutiva para caer en su peor racha en 28 temporadas.

Luka Doncic, el líder anotador de la NBA en la campaña, no se vistió para enfrentar a su equipo anterior, al perderse su cuarto partido consecutivo con los Lakers por un leve tirón de isquiotibiales. El novato estrella Cooper Flagg no jugó por Dallas debido a un esguince en el pie que le impedirá participar en el fin de semana del Juego de Estrellas en el cercano Intuit Dome.

James y Austin Reaves se perdieron la derrota de los Lakers ante San Antonio el martes para cuidar su salud, pero ambos regresaron para ayudar en una victoria cómoda. Reaves terminó con 18 puntos y seis asistencias.

Rui Hachimura anotó 21 puntos por los Lakers, que han ganado siete de 11.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, confió en que Doncic regrese después de la pausa del Juego de Estrellas. Redick no sabía si la superestrella eslovena jugará el Juego de Estrellas tras liderar la NBA en votos. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter