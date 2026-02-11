americateve

Las pruebas de la F1 comienzan en Bahréin con nueva tecnología y nuevas reglas

SAKHIR, Bahréin (AP) — Las pruebas de la Fórmula 1 comenzaron el miércoles en Bahréin al acelerarse los preparativos para la nueva temporada.

El piloto Max Verstappen conduce su Red Bull durante un test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, Bahréin, el miércoles 11 de febrero de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
Los equipos dispondrán de unas ocho horas de tiempo en el circuito de Sakhir, mientras los pilotos se familiarizan con los monoplazas con los que competirán durante la campaña de 2026, con cambios en la tecnología y en el reglamento.

La fiabilidad de los autos se pondrá a prueba durante un total de seis días en pista a lo largo de las próximas dos semanas. La primera carrera de la temporada se disputará en Australia el próximo mes.

Estas pruebas podrían ser cruciales, dadas las amplias modificaciones de los autos este año, que los hacen más cortos, más estrechos y más ligeros. Todo está relacionado con la aerodinámica, con neumáticos más estrechos y cambios en los alerones y en los pisos de los autos.

Hay un botón de “adelantamiento”, que puede usarse cuando los autos están a menos de un segundo del vehículo de delante. La F1 indica que les da a los pilotos “acceso a energía eléctrica adicional”.

El botón de potencia máxima ha sido rebautizado como el botón “boost”.

Los motores ahora se reparten aproximadamente 50-50 entre gasolina y electricidad, lo que, según la F1, los hace “más relevantes para los autos de calle”.

Lando Norris, al volante de un McLaren, conquistó su primer título de Fórmula 1 la temporada pasada y registró el tiempo más rápido con una vuelta de 1 minuto y 34.669 segundos que logró en la sesión de la tarde.

Max Verstappen, de Red Bull, registró el mejor tiempo de la sesión matutina: 1 minuto y 35.433 segundos.

El mexicano Sergio Pérez se subió a su Cadillac durante la tarde y marcó 1 minuto y 38.828 segundos para figurar en el puesto 14. Cadillac, que se estrenará en la F1 en la próxima temporada, superó las 100 vueltas entre Pérez y Valtteri Bottas.

En tanto, el argentino Franco Colapinto sufrió con su Alpine durante la mañana. Apenas completó 28 vueltas con un tiempo de 1 minuto y 40.330 segundos para quedar en la última posición entre los 18 pilotos que salieron al circuito el miércoles.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

