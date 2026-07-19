La tormenta tropical Fausto se forma en el Pacífico, lejos de las costas de México

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami informó que una depresión tropical se fortaleció por la tarde y se convirtió en la tormenta de nombre Fausto, la cual se ubica a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California.

El meteoro registraba vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

No hay avisos ni alertas costeras en vigor.

El centro de huracanes indicó que se prevé que en los próximos días se fortalezca rápidamente, y que para el lunes por la noche se convierta en huracán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP