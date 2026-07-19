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La tormenta tropical Fausto se forma en el Pacífico, lejos de las costas de México

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Fausto se formó el domingo en el océano Pacífico, lejos de las costas suroccidentales de México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami informó que una depresión tropical se fortaleció por la tarde y se convirtió en la tormenta de nombre Fausto, la cual se ubica a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California.

El meteoro registraba vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph).

No hay avisos ni alertas costeras en vigor.

El centro de huracanes indicó que se prevé que en los próximos días se fortalezca rápidamente, y que para el lunes por la noche se convierta en huracán.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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