'Toqué todo mi cuerpo para ver si estaba viva', cuenta una cubana sobreviviente del accidente de tránsito en Mayabeque

"Llegamos a Ciudad Libertad aproximadamente a la 1:00AM y allí aguardamos, hasta que empezaron a salir los viajes. Primero salieron las de Santiago de Cuba y Guantánamo, y a las 5:40AM comenzó a salir Granma. Todos estábamos trasnochados, teníamos mucho sueño y al subir al carro nos dormimos", dijo al periódico oficialista Escambray.

El viaje de regreso a su casa se volvió una pesadilla. Apenas unos kilómetros después de salir de La Habana, la guagua se accidentó en el kilómetro 42 de la Autopista Nacional, en Güines.

"Cuando habíamos recorrido entre 40 y 50 kilómetros, en el punto donde se encuentra el puente de Güines, sentí golpes. Al despertarme sentí que íbamos cayendo; noté la guagua dando vueltas. Mientras caíamos sentí otro golpe, y después otro más. Luego, un desliz, y cuando me pude orientar un poco empecé a tocar todo mi cuerpo, para ver si estaba viva en realidad. Y nada, aquí estoy; estoy viva", contó.

Naranjo pudo salir de la guagua accidentada con ayuda de otras personas, pero otros no. "Los que se murieron prácticamente pasaron del sueño a la muerte –rompe en llanto–, y los que pudimos sobrevivir, gracias a Dios, vimos casi todo. Por lo menos yo no perdí el conocimiento en ningún momento y lo vi casi todo", dijo.

“Miré a mis compañeros, vi como todos estaban debajo de los asientos, sin poder auxiliarlos", contó. Unos minutos después llegaron los servicios de emergencia y fue trasladada al hospital de Güines. "Después mis hermanos, que viven en San José de Las Lajas, gestionaron que me trasladaran, ya en la tarde, hacia allá", dijo.

"Tuve fractura de costillas en el lado derecho y no podía viajar sentada. Estoy muy agradecida de todo el personal de Salud Pública, médico y paramédico, a mi llegada a casa. Ahora me encuentro en el Policlínico municipal, ya que tenía mucho dolor costal y me han estado atendiendo aquí", afirmó a Escambray.

Naranjo, de 47 años, ya está en su casa en Guisa, Granma. Fue trasladada en una ambulancia especial. En La Habana es subdirectora docente del Instituto Politécnico Agropecuario Armando Mestre Martínez, en el municipio de Arroyo Naranjo.

"Doy gracias a todos, doy gracias a Dios por estar viva. Me duele haber perdido a más de una decena de compañeros", dijo. Naranjo agradeció a las autoridades sanitarias.

Los cubanos, que iban en el ómnibus con destino Guisa-Jiguaní, formaban parte de un contingente pedagógico que apoya la cobertura docente en La Habana desde hace casi veinte años. “Son conocidos como Los Valientes, que cubren la enseñanza secundaria desde entonces", dijo Naranjo.