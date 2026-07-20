americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La gasolina en EEUU vuelve a promediar 4 dólares por galón tras ataques de EEUU e Irán

NUEVA YORK (AP) — Los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a subir el lunes hasta un promedio de 4 dólares por galón, mientras Estados Unidos e Irán lanzaban más ataques.

Un cliente mira los precios del combustible en una gasolinera en Vernon Hills, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Un cliente mira los precios del combustible en una gasolinera en Vernon Hills, Illinois, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Según la federación de clubes automovilísticos AAA, el promedio nacional de un galón (3,8 litros) de gasolina regular vuelve a situarse en 4 dólares. El precio promedio hace un año era de 3,14 dólares por galón.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados pagan bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo, mientras que otros pagan menos. Los precios varían entre estados debido a factores que van desde la oferta cercana hasta diferentes tasas impositivas.

Gente en todo el mundo también lidian con precios altos de la gasolina como resultado de la guerra.

Los precios de la gasolina superaron por primera vez, en promedio, los 4 dólares por galón a finales de marzo. Bajaron de ese nivel a mediados de junio y siguieron cayendo a medida que se moderaban los precios del crudo cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional. Incluso entonces, el presidente Donald Trump manifestó su frustración porque los precios de la gasolina no estaban bajando tan rápido como los del petróleo.

Los precios del petróleo han vuelto a subir en los últimos días, a medida que Estados Unidos e Irán se acercan a reanudar una guerra total.

El crudo Brent, el referente internacional, subió un 3,2% hasta 90,95 dólares por barril el lunes, y el crudo de referencia de Estados Unidos avanzó un 2,8% hasta 84,04 dólares por barril.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Cubano de MIAMI acusado de robar más de $ 31 mil en productos Apple de un camión de FedEx

Cubano de MIAMI acusado de robar más de $ 31 mil en productos Apple de un camión de FedEx

EEUU reactiva entrenamiento militar en Panamá mientras aumenta la tensión con Cuba y refuerza poderío regional

EEUU reactiva entrenamiento militar en Panamá mientras aumenta la tensión con Cuba y refuerza poderío regional

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano
PRIMERAS IMAGENES

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter