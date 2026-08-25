La FIA condena "acoso" tras abusos de seguidores de Colapinto en redes contra comisarios de F1

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Franco Colapinto del equipo Alpine durante una práctica previo al Gran Premio de los Países Bajos, el viernes 21 de agosto de 2026, en Zandvoort, Holanda. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La declaración de la La Federación Internacional del Automóvil no destacó el martes ningún incidente o comentario específico, pero se produce después de una reacción adversa en redes sociales por parte de seguidores de Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine que recibió dos sanciones de los comisarios en la carrera del domingo.

“El abuso en línea, el acoso y la falta de respeto no tienen cabida en nuestro deporte”, junto con un comunicado del grupo United Against Online Abuse, que la entidad fundó”, indicó la FIA en X.

“Tras el Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con el reglamento de la FIA”, añadió en un comunicado. “La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.

A Colapinto y a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, se les impuso a cada uno una sanción de paso por boxes ("drive-through") después de que se determinara que habían adelantado bajo doble bandera amarilla tras el fuerte accidente de Max Verstappen. Colapinto sostuvo que en realidad intentaba esquivar escombros, no adelantar.

El fallo de los comisarios señaló que “reconocen las complicaciones causadas por la importante cantidad de escombros en la pista en ese momento y lo tienen en cuenta como circunstancias atenuantes” al decidir no imponer una sanción aún mayor.

Más tarde en la carrera, Colapinto y Liam Lawson, de Red Bull, también recibieron cada uno sanciones de 10 segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP