La CPI condena al excomandante de una milicia centroafricana por torturas

El comandante del grupo rebelde Seleka, Mahamat Said Abdel Kani,a la izquierda, habla con el abogado Dov Jacobs en la sala durante una vista en el caso en el que está acusado de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bangui en 2013, en La Haya, Países Bajos, el miércoles 3 de septiembre de 2026. (Remko De Waal/Pool Foto via AP) AP