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La CPI condena al excomandante de una milicia centroafricana por torturas

LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional declararon culpable el miércoles a Mahamat Said Abdel Kani, excomandante rebelde de la milicia Seleka, de persecución y tortura como crímenes de lesa humanidad cometidos mientras dirigía una prisión en Bangui, la capital de la República Centroafricana.

El comandante del grupo rebelde Seleka, Mahamat Said Abdel Kani,a la izquierda, habla con el abogado Dov Jacobs en la sala durante una vista en el caso en el que está acusado de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bangui en 2013, en La Haya, Países Bajos, el miércoles 3 de septiembre de 2026. (Remko De Waal/Pool Foto via AP)
El comandante del grupo rebelde Seleka, Mahamat Said Abdel Kani,a la izquierda, habla con el abogado Dov Jacobs en la sala durante una vista en el caso en el que está acusado de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Bangui en 2013, en La Haya, Países Bajos, el miércoles 3 de septiembre de 2026. (Remko De Waal/Pool Foto via AP) AP

Said, de 56 años, permaneció impasible durante la mayor parte de la audiencia, que duró una hora, mientras la presidenta del tribunal, Miatta Maria Samba, describía las condiciones que soportaron los detenidos en la prisión.

Durante el juicio, algunos testigos describieron celdas hacinadas con paredes marcadas por “agujeros de bala y sangre” y dijeron que los azotaban “hasta que se hacían sus necesidades encima”, indicó la jueza. Otros testigos declararon que los mantuvieron recluidos en una habitación sin ventanas bajo las tablas del suelo de la oficina de Said.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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