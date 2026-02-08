americateve

Köhn se salva de un error y Mónaco empata 0-0 con el Niza

PARÍS (AP) — Mónaco se salvó de un error del portero Philipp Köhn en la segunda mitad para empatar el domingo 0-0 en Niza en el derbi de la Riviera Francesa.

Köhn evitó que el balón saliera para un tiro de esquina, pero resbaló y lo pateó mal hacia el centrocampista ofensivo Sofiane Diop en el borde del área de penalti a los 72 minutos. El disparo curvado de Diop iba a entrar hasta que el defensor Thilo Kehrer despejó acrobáticamente el balón cerca de la línea.

Niza está mostrando más empuje bajo el nuevo entrenador Claude Puel, mientras que el errático equipo de Mónaco de Sébastien Pocognoli mantuvo su cuarta portería a cero en los últimos cinco partidos en general.

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun golpeó el travesaño para el Mónaco de media tabla desde corta distancia en el tercer minuto.

Más tarde, el campeón defensor Paris Saint-Germain buscaba recuperar el primer lugar cuando reciba al acérrimo rival Marsella.

Aficionados observados de cerca

Los aficionados del PSG estarán en el centro de atención después de que el partido de la temporada pasada en el Parc des Princes se viera empañado por cánticos homofóbicos y racistas, con una advertencia de “detener los cánticos discriminatorios” publicada en la pantalla gigante.

“No quiero violencia de ningún tipo”, expresó el entrenador del PSG, Luis Enrique, en la víspera del partido.

Los árbitros franceses tienen el poder de detener el juego en estas circunstancias, pero el árbitro Clément Turpin no lo hizo la temporada pasada a pesar de los cánticos repetidos.

En ese partido, el excentrocampista del PSG Adrien Rabiot y su madre Véronique —quien también es su agente— fueron blanco de cánticos despectivos y se mostró una pancarta insultante sobre ellos. Rabiot era jugador del Marsella en ese momento y desde entonces se ha unido al AC Milan.

Los aficionados del Marsella también han sido criticados por cánticos homofóbicos repetidos en el Estadio Vélodrome.

No ha habido aficionados visitantes en cada estadio durante varios años por temor a la violencia entre grupos rivales.

Otros partidos

En los otros partidos del domingo, el veterano delantero italiano Ciro Immobile debutará en la liga para el Paris FC en Auxerre, mientras que Angers recibe a Toulouse y Estrasburgo fue a Le Havre.

Lens venció a Rennes 3-1 el sábado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

