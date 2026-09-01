americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kany García lleva la experiencia de su gira Puerta Abierta a EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La música de Kany García se caracteriza por su nivel de intimidad y complicidad, pero ahora la cantautora puertorriqueña está conquistando foros de mayor tamaño con su gira Puerta Abierta, la cual está por continuar sus fechas en Estados Unidos.

ARCHIVO - La cantante puertorriqueña Kany García posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum titulado García, en Ciudad de México, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)
ARCHIVO - La cantante puertorriqueña Kany García posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum titulado "García", en Ciudad de México, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

Tras llevar su gira por Latinoamérica, con un comienzo deslumbrante en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde reunió a más de 14.000 asistentes y pasar por Medellín, donde fue vista por otros 15.000, García se presentará en San Antonio, Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades estadounidenses, así como en Toronto y Montreal en Canadá. También estará por el festival Cordillera de Colombia.

García también participará en la Semana Billboard de la Música Latina en octubre en Miami.

A diferencia de giras de conciertos pasadas, García dijo que está en “el aquí y el ahora”, tratando de hacer detalles únicos como leer un periódico local en las ciudades que visita para “poderlo disfrutar y saborear”.

El mayor reto, dijo, ha sido conservar su esencia y cautivar al público a pesar de presentarse en espacios más grandes.

“Uno de los dos factores que yo traté de implementar en esta gira, uno era tocar, tocar muchos más instrumentos de lo que solía hacer siempre”, dijo García, quien ha sido galardonada con siete Latin Grammy. “Cuando uno se sienta detrás de un piano y ves a todos los músicos, se crea un nivel de una atmósfera de intimidad mayor”.

Además del piano, García toca su inseparable guitarra y también tiene momentos con músicos de regional mexicano en modo acústico. García dice que por ahora quiere continuar su relación con la música regional mexicana por muchos años más, luego de lanzar temas como “Te lo agradezco” con Carín León y “La siguiente” junto a Christian Nodal.

“Lo siento como si estuviera en mi ADN, metido en todo mi sistema y es algo que creo que difícilmente voy a abandonar”, señaló. “Más allá de las tendencias de lo que pase, lo hago con una naturalidad muy mía y con mucha pasión y, claro, con mucho respeto”.

Una de las canciones más populares de “Puerta Abierta”, el álbum que presenta en esta gira, es el tema de regional mexicano “La mala era yo” con Yuridia.

“Yuridia siempre ha sido como muy coherente con sus canciones, con lo que hace. Tiene una conexión con el público increíble, aparte de que tiene un vozarrón … y siempre sin perder su credibilidad y su norte”, dijo García. “Yo tenía ahí hace rato queriendo hacer esta canción que fuera más a modo de conversación de dos mujeres que dejan de echarle culpa y de ser víctima”.

La puesta en escena de sus conciertos tiene dos tarimas donde hay acciones en todo momento y en sus visuales aparece la misma niña gigante que está en el fondo de la portada “Puerta Abierta”. La niña es García, con el pelo como se lo cortaban su papá y su hermana en una época en la que no tenían dinero para ir a la peluquería.

“Siempre tenía un revolú en mi pelo medio raro”, recordó. “Es una manera como para mí de hoy en día darle como lugar y voz a esa niña que fui, también a lo que es mi raíz, a lo que eran los sonidos con los que yo me crié, que mucho de ellos también hay en el álbum”.

En otro de los temas del álbum, “La culpa”, con la banda venezolana Rawayana, habla de la experiencia de vivir en el Caribe, donde se puede amar “sin luz y sin agua”, cantan. Ahora se suman terremotos como los que azotaron a Colombia y Venezuela.

“Lo que se está viviendo es devastador y creo que nadie está preparado para esto”, dijo García, quien apoya a la organización ABACO en Colombia y otras organizaciones de asistencia en Venezuela. “El problema es que se vuelve noticia vieja, la noticia que nadie habla. Y las necesidades van cambiando. Entonces, por eso creo que es importante el apoyar hoy, el apoyar de aquí a un mes y apoyar de aquí a tres meses”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Destacados del día

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU mueve dos buques de combate a la Base Naval de Guantánamo en medio de crecientes tensiones con Cuba

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter