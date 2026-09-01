Kany García lleva la experiencia de su gira Puerta Abierta a EEUU

ARCHIVO - La cantante puertorriqueña Kany García posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum titulado "García", en Ciudad de México, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

Tras llevar su gira por Latinoamérica, con un comienzo deslumbrante en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde reunió a más de 14.000 asistentes y pasar por Medellín, donde fue vista por otros 15.000, García se presentará en San Antonio, Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades estadounidenses, así como en Toronto y Montreal en Canadá. También estará por el festival Cordillera de Colombia.

A diferencia de giras de conciertos pasadas, García dijo que está en “el aquí y el ahora”, tratando de hacer detalles únicos como leer un periódico local en las ciudades que visita para “poderlo disfrutar y saborear”.

El mayor reto, dijo, ha sido conservar su esencia y cautivar al público a pesar de presentarse en espacios más grandes.

“Uno de los dos factores que yo traté de implementar en esta gira, uno era tocar, tocar muchos más instrumentos de lo que solía hacer siempre”, dijo García, quien ha sido galardonada con siete Latin Grammy. “Cuando uno se sienta detrás de un piano y ves a todos los músicos, se crea un nivel de una atmósfera de intimidad mayor”.

Además del piano, García toca su inseparable guitarra y también tiene momentos con músicos de regional mexicano en modo acústico. García dice que por ahora quiere continuar su relación con la música regional mexicana por muchos años más, luego de lanzar temas como “Te lo agradezco” con Carín León y “La siguiente” junto a Christian Nodal.

“Lo siento como si estuviera en mi ADN, metido en todo mi sistema y es algo que creo que difícilmente voy a abandonar”, señaló. “Más allá de las tendencias de lo que pase, lo hago con una naturalidad muy mía y con mucha pasión y, claro, con mucho respeto”.

Una de las canciones más populares de “Puerta Abierta”, el álbum que presenta en esta gira, es el tema de regional mexicano “La mala era yo” con Yuridia.

“Yuridia siempre ha sido como muy coherente con sus canciones, con lo que hace. Tiene una conexión con el público increíble, aparte de que tiene un vozarrón … y siempre sin perder su credibilidad y su norte”, dijo García. “Yo tenía ahí hace rato queriendo hacer esta canción que fuera más a modo de conversación de dos mujeres que dejan de echarle culpa y de ser víctima”.

La puesta en escena de sus conciertos tiene dos tarimas donde hay acciones en todo momento y en sus visuales aparece la misma niña gigante que está en el fondo de la portada “Puerta Abierta”. La niña es García, con el pelo como se lo cortaban su papá y su hermana en una época en la que no tenían dinero para ir a la peluquería.

“Siempre tenía un revolú en mi pelo medio raro”, recordó. “Es una manera como para mí de hoy en día darle como lugar y voz a esa niña que fui, también a lo que es mi raíz, a lo que eran los sonidos con los que yo me crié, que mucho de ellos también hay en el álbum”.

En otro de los temas del álbum, “La culpa”, con la banda venezolana Rawayana, habla de la experiencia de vivir en el Caribe, donde se puede amar “sin luz y sin agua”, cantan. Ahora se suman terremotos como los que azotaron a Colombia y Venezuela.

“Lo que se está viviendo es devastador y creo que nadie está preparado para esto”, dijo García, quien apoya a la organización ABACO en Colombia y otras organizaciones de asistencia en Venezuela. “El problema es que se vuelve noticia vieja, la noticia que nadie habla. Y las necesidades van cambiando. Entonces, por eso creo que es importante el apoyar hoy, el apoyar de aquí a un mes y apoyar de aquí a tres meses”.

FUENTE: AP