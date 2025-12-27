americateve

Juventus supera 2-0 a Pisa y logra su tercera victoria consecutiva en la Serie A

ROMA (AP) — La Juventus superó el sábado 2-0 al recién ascendido Pisa con goles tardíos de Pierre Kalulu y Kenan Yildiz, para darle a la Bianconeri su tercera victoria consecutiva en la Serie A.

Pierre Kalulu de la Juvetnus celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante Pisa el sábad 27 de diciembre del 2025. (Marco Bucco/LaPresse via AP)
Fue un desafío para el equipo de Luciano Spalletti, ya que Pisa amenazó al golpear dos veces el poste.

Tras las victorias sobre Bolonia y Roma, la Juventus subió al tercer lugar cuatro posiciones más arriba de cuando Spalletti fue contratado para reemplazar al despedido Igor Tudor hace dos meses.

Edon Zeghrova le dio un impulso de energía a la Juventus cuando ingresó poco después de la hora de juego y su trabajo por la banda izquierda llevó a Kalulu a culminar un contraataque desde corta distancia.

Yildiz luego añadió otro en el tiempo de descuento.

El extremo de 17 años de Pisa, Louis Thomas Buffon, hijo del ex capitán de la Juventus Gianluigi Buffon, ingresó a los 85 minutos, para su cuarta aparición en la Serie A.

Más temprano, Como superó 3-0 al Lecce para subir al sexto lugar mientras Nico Paz anotó su sexto de la temporada. Jacobo Ramón y Anastasios Douvikas añadieron goles para los visitantes.

La crisis de la Fiorentina se profundizó con una derrota por 1-0 en Parma que dejó a la Viola en el último lugar. Oliver Sorensen anotó poco después del descanso para Parma, que se alejó cinco puntos de la zona de descenso.

Además, Udinese y Lazio empataron 1-1; y Cagliari remontó un gol en contra para ganar 2-1 en Torino.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

