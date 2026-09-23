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Junta de Paz propone plan de $2.450 millones para reconstruir Gaza

NUEVA YORK (AP) — La Junta de Paz, respaldada por Estados Unidos, propone un plan de seis meses por 2.450 millones de dólares para comenzar la reconstrucción y la gobernanza en Gaza, mientras el plan de alto el fuego del presidente Donald Trump lucha por mantenerse a flote.

Palestinos tratan de reparar un vehículo dañado tras un bombardeo israelí en Ciudad Gaza el 19 de septiembre del 2026. (AP foto/Jehad Alshrafi)
Palestinos tratan de reparar un vehículo dañado tras un bombardeo israelí en Ciudad Gaza el 19 de septiembre del 2026. (AP foto/Jehad Alshrafi) AP

En una reunión de la junta directiva del grupo, los gobernadores presentaron un plan maestro de 66 proyectos para poner en marcha el proceso, al tiempo que reconocieron enormes obstáculos. Los proyectos incluyen ambiciosas iniciativas de infraestructura, educación y salud, diseñadas para respaldar el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

“La necesidad es inmensa”, declaró la Junta señalando que la reconstrucción total por los daños físicos en toda Gaza costará aproximadamente 35.200 millones de dólares a mediano plazo y otros 71.400 millones en los próximos 10 años.

El alto al fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, tenía como objetivo despejar el camino para un proceso más amplio de reconstrucción de Gaza bajo la orientación de la Junta de Paz. El plan incluía retiradas militares israelíes, el desarme de Hamás, la llegada de una fuerza internacional de paz y un nuevo gobierno palestino apolítico para administrar los asuntos cotidianos del territorio. También contemplaba un ambicioso programa para reconstruir la franja.

Pero el plan se ha estancado. Si bien el alto el fuego detuvo los combates más intensos y las condiciones humanitarias han mejorado, el ejército israelí ha ampliado su control de Gaza y ahora ocupa alrededor del 60% del territorio. Hamás no ha entregado sus armas. La fuerza militar internacional y el nuevo gobierno aún no han ingresado en Gaza, y la reconstrucción no ha comenzado. La gran mayoría de los palestinos sigue viviendo en campamentos de tiendas o entre las ruinas de sus antiguos hogares.

El alto representante de la junta, Nikolay Mladenov, ha afirmado que el avance depende en gran medida de que Hamás se desarme, un paso que el grupo se ha negado a dar hasta ahora. Pero también ha instado a Israel a reducir su operación militar.

Una pregunta clave que enfrenta hoy la junta no será solo delinear planes de reconstrucción, sino también un calendario para el despliegue de la fuerza internacional y del nuevo gobierno, planes para el desarme y el ingreso al territorio de materiales de construcción muy necesarios.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josef Federman y Julia Frankel en Jerusalén y Ben Finley en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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