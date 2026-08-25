Juez rechaza pedido de Ghislaine Maxwell de excarcelarla por "denegación de justicia"

Una foto de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell es exhibida en una conferencia de prensa en Nueva York el 2 de julio del 2020. (AP foto/John Minchillo) AP

Maxwell presentó una petición de hábeas corpus el pasado diciembre para dejar sin efecto su condena y liberarla de una sentencia de 20 años de prisión, al sostener que se ocultó información exculpatoria y se presentó testimonio falso en su juicio, lo que derivó en una “completa denegación de justicia”.

El juez Paul A. Engelmayer desestimó tales argumentos y señaló en su fallo por escrito que “todos o casi todos son frívolos” y que ella no había presentado nada que pudiera alterar el resultado de su juicio.

“Casi todas sus alegaciones están impedidas por cuestiones procesales; la abrumadora evidencia testimonial y documental presentada en el juicio estableció de manera concluyente su culpabilidad; y las afirmaciones de su petición son demostrablemente infundadas y, por lo general, se basan en especulaciones, distorsiones y/o falsedades descaradas”, escribió Engelmayer.

Se envió una solicitud de comentarios a los abogados que representaron a Maxwell en el pasado.

Las peticiones de hábeas corpus suelen presentarse como último recurso y para proteger contra un encarcelamiento ilegal después de agotadas las apelaciones, como ocurrió tras la condena y la sentencia de Maxwell.

Epstein, un financista millonario, fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual. Tras ordenarse su detención fue hallado muerto en su celda en una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019, y su muerte fue determinada como suicidio.

Maxwell, una socialité británica, fue arrestada un año después y fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. El año pasado fue trasladada de una prisión de Florida a un campamento penitenciario en Texas, poco después de que fuera entrevistada por quien entonces era el segundo al mando del Departamento de Justicia, Todd Blanche, exabogado defensor penal del presidente Donald Trump y ahora secretario de Justicia.

El juez señaló que muchas de las afirmaciones de Maxwell sobre “nueva evidencia” provienen de documentos divulgados en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Como resultado de esa ley, el Departamento de Justicia durante los últimos ocho meses ha publicado 18 categorías de materiales de investigación reunidos en la enorme pesquisa por tráfico sexual, incluidas órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas con víctimas y datos de dispositivos electrónicos.

Engelmayer indicó que ese material es “en gran medida irrelevante para los cargos contra Maxwell y no respalda sus alegaciones de error”.

“Por el contrario, en la medida en que sea relevante, lejos de exculparla, la incrimina o refuerza la certeza de las decisiones legales que Maxwell impugna”, escribió.

El juez también rechazó la afirmación de Maxwell de que fue procesada de manera selectiva y convertida en “chivo expiatorio” cuando el Departamento de Justicia no imputó a cuatro co-conspiradores mencionados en un documento del gobierno ni a 25 hombres que llegaron a acuerdos con las víctimas.

Engelmayer sostuvo que ella pudo haber planteado esa alegación en la apelación tras su juicio, pero aun así concluyó que era frívola.

Entre los documentos del Departamento de Justicia divulgados recientemente, “ella no cita ninguno que revele la existencia de un cómplice no acusado, y mucho menos uno tan determinante como ella para facilitar los horribles crímenes de Epstein”, afirmó el juez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP