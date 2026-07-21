Jordania intercepta drones iraníes

Las fuerzas armadas hicieron el anuncio a través de la agencia estatal de noticias Petra.
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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Jordania dijo el martes que había interceptado cinco drones lanzados por Irán contra el reino.
Las fuerzas armadas hicieron el anuncio a través de la agencia estatal de noticias Petra.
Indicaron que la interceptación no causó víctimas ni daños en tierra.
Jordania alberga fuerzas y aeronaves de Estados Unidos en el país, y ha recibido sucesivos ataques de Irán desde que el acuerdo provisional con Estados Unidos se vino abajo por la disputa por el control del estrecho de Ormuz.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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