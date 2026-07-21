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Jordania intercepta drones iraníes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Jordania dijo el martes que había interceptado cinco drones lanzados por Irán contra el reino.

Fuegos artificiales iluminan el cielo mientras partidarios de los hutíes marchan contra una coalición liderada por Arabia Saudí en Saná, Yemen, el lunes 20 de julio de 2026. Las pancartas en árabe dicen Dios es grande, Muerte a Estados Unidos, Muerte a Israel, Maldición para los judíos y victoria al islam, así como boicot a los productos estadounidenses e israelíes. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
Fuegos artificiales iluminan el cielo mientras partidarios de los hutíes marchan contra una coalición liderada por Arabia Saudí en Saná, Yemen, el lunes 20 de julio de 2026. Las pancartas en árabe dicen "Dios es grande, Muerte a Estados Unidos, Muerte a Israel, Maldición para los judíos y victoria al islam", así como "boicot a los productos estadounidenses e israelíes". (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

Las fuerzas armadas hicieron el anuncio a través de la agencia estatal de noticias Petra.

Indicaron que la interceptación no causó víctimas ni daños en tierra.

Jordania alberga fuerzas y aeronaves de Estados Unidos en el país, y ha recibido sucesivos ataques de Irán desde que el acuerdo provisional con Estados Unidos se vino abajo por la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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