Israel construye una barrera de tierra de varios kilómetros dentro de Gaza y consolida su división

Esta imagen por satélite de Planet Labs PBC muestra un tramo de una barrera de tierra construida por el ejército israelí, desde el lado derecho de la imagen y hacia abajo, en el centro de la Franja de Gaza, el 1 de julio de 2026. A la izquierda se ve el campo de refugiados de Maghazi, y al otro lado casas demolidas por el ejército. (Planet Labs PBC via AP) AP

Se han construido más de 23 kilómetros (14 millas) en los últimos meses, atravesando comunidades palestinas demolidas por el ejército. Eso equivale a más de la mitad de la longitud de la franja costera, que mide unos 40 kilómetros (25 millas) de largo y 11 kilómetros (7 millas) de ancho, y alberga a más de 2 millones de palestinos.

Al presentársele las imágenes satelitales, el ejército de Israel confirmó a The Associated Press que ha construido una barrera física en el área de la llamada línea amarilla, el límite al que las tropas israelíes se replegaron en virtud del acuerdo de alto el fuego de octubre con Hamás. En el acuerdo respaldado por Estados Unidos, la línea se concibió como una división temporal del territorio a la espera de una retirada israelí más completa.

Pero, a medida que la tregua se estanca, parece que Israel se atrinchera, lo que incrementa los temores palestinos de que la línea se esté transformando en una frontera. Ni el Comando Central de Estados Unidos, encargado de supervisar el alto el fuego, ni la Junta de Paz, el organismo encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a supervisar eventualmente Gaza, quisieron hacer comentarios sobre la barrera.

Junto con la barrera, el ejército indicó a AP que ha desarrollado una “zona de seguridad” alrededor de la línea, equipada con recursos de inteligencia y tecnológicos. Rechazó dar detalles sobre el trazado de la barrera cuando se le preguntó hasta dónde se extendería. Señaló que la barrera busca impedir infiltraciones y proteger a las tropas israelíes y a las comunidades israelíes cercanas a Gaza.

Desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego, los palestinos en Gaza han temido que Israel no devuelva el área de Gaza que controla. Pero pocos parecen estar al tanto de los trabajos de construcción en la zona, debido al peligro que supone siquiera acercarse a esa zona.

Una parte de la red de muros de tierra en el sur de Gaza se extendió en más de 2 kilómetros (1,2 millas) en dos semanas este mes, según las imágenes satelitales proporcionadas por Planet Labs PBC.

La estructura medía unos 500 metros (0,3 millas) el 1 de julio. Para el 15 de julio, era de unos 2,4 kilómetros (1,5 millas), separando las ruinas de la ciudad de Rafah controladas por Israel de Muwasi, donde se ubican algunos de los mayores campamentos de tiendas palestinos.

Si la construcción continúa en su dirección actual, se unirá al tramo más largo de la barrera, que se extiende casi sin interrupciones a lo largo de unos 17 kilómetros (10 millas) desde la ciudad sureña de Jan Yunis hasta cerca de Ciudad de Gaza, en el norte.

La construcción de ese tramo comenzó en febrero y, según las imágenes satelitales, parece que continúan los trabajos para prolongarlo más hacia el sur. Se añadió más de un kilómetro (0,6 millas) entre el 21 de junio y el 7 de julio, pasando cerca de una base militar israelí construida sobre las ruinas de la localidad de Bani Suheila, cerca de Jan Yunis.

En el extremo norte de Gaza, varios tramos no conectados de terraplenes discurren justo fuera de la localidad de Beit Lahia, en gran medida arrasada.

La altura de las barreras en cada lugar sigue sin estar clara. En algunos puntos, las barreras parecen discurrir por fuera de la línea amarilla.

Israel ha destruido en gran medida y despoblado la mitad de Gaza que controla

La población de Gaza ha quedado concentrada en el área costera al oeste de la línea amarilla; la mayoría vive en campamentos de tiendas en condiciones miserables y depende de la ayuda.

Al otro lado de la línea, las imágenes satelitales muestran que las fuerzas israelíes han arrasado la gran mayoría de los edificios con excavadoras y explosivos, borrando prácticamente varias localidades y Rafah, que en su día albergó a más de un cuarto de millón de personas.

Han trazado nuevas redes de carreteras y levantado nuevas bases sobre las ruinas de localidades palestinas. También se han destruido terrenos agrícolas. El ejército israelí afirma que está demoliendo infraestructura utilizada por Hamás.

La línea amarilla nunca se definió con precisión, ni en el acuerdo de alto el fuego ni por funcionarios israelíes o de Estados Unidos, y se ha marcado de manera inconsistente sobre el terreno. El ejército indicó a AP que está trabajando para señalar con claridad el trazado de la línea amarilla para “reducir la fricción y evitar daños a personas no involucradas”.

Las fuerzas israelíes han matado a palestinos que se acercaron a la línea o la cruzaron. El ejército israelí sostiene que dispara contra quienes considera milicianos que amenazan a sus tropas. Pero entre los muertos ha habido niños y otros civiles que aparentemente no sabían de la existencia de la línea. Algunos soldados han dicho que no siempre saben a quién están disparando y que tienen órdenes de matar a cualquiera que cruce el límite.

Los ataques israelíes han matado a cientos de palestinos desde el alto el fuego

Las fuerzas israelíes han matado a más de 1.100 palestinos desde que comenzó el alto el fuego, la mayoría en bombardeos aéreos y ataques con drones en Gaza. El ejército israelí afirma que está atacando a milicianos. Los ataques de milicianos han matado a cinco soldados israelíes en el mismo periodo.

Según el acuerdo de alto el fuego, Israel debe retirar eventualmente a sus tropas aún más, hasta los mismos bordes de Gaza, para ser reemplazadas por una fuerza de seguridad internacional. Pero la implementación del acuerdo lleva meses estancada.

Un exdiplomático de la ONU que ahora está a cargo de coordinar el alto el fuego ha atribuido la situación al hecho de que Hamás no se ha desarmado. Las conversaciones esporádicas para alcanzar una fórmula para desmantelar sus armas parecen haber avanzado poco, y Hamás acusa a Israel, a su vez, de violar el alto el fuego.

La guerra comenzó después de que milicianos encabezados por Hamás atacaran comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 251 como rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar devastadora que ha matado a más de 73.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que formaba parte del gobierno dirigido por Hamás y recientemente disuelto, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

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Frankel informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP