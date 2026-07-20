Inundaciones en Afganistán dejan al menos 20 muertos; más de 100 están desaparecidas

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Las inundaciones azotaron la provincia oriental de Nuristán, indicó Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, quien añadió que estaba en marcha una operación para localizar a los desaparecidos.

“Lamentablemente, las graves inundaciones de hoy en la ciudad de Parun y en varias otras zonas de la provincia de Nuristán han provocado una gran pérdida de vidas y bienes entre nuestros conciudadanos”, manifestó Hammad, y agregó que las inundaciones habían causado daños extensos en las viviendas de la gente, las tierras agrícolas y las instalaciones públicas.

“Instamos a todos los ciudadanos a mantenerse alejados de las zonas propensas a inundaciones y de las áreas en riesgo”, añadió.

Afganistán es altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, como nevadas y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas a la vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones súbitas durante la primavera boreal. Hace unos meses, al menos 110 personas murieron por inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra en varias partes del país.

Décadas de conflicto, junto con una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático, han amplificado el impacto de este tipo de desastres, particularmente en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas de barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros o fuertes nevadas.

“Nos entristeció saber que las inundaciones causaron pérdida de vidas y daños materiales en la provincia de Nuristán esta tarde", expresó el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid. "Oramos por quienes perdieron la vida en este incidente y por una pronta recuperación de los heridos”.

Se pronosticaba más clima extremo, con lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes acompañados de polvo y arena, e inundaciones repentinas previstas para 10 de las 34 provincias del país, informó el departamento de meteorología del Ministerio de Transporte y Aviación Civil. El ministerio advirtió a los residentes que eviten las riberas de los ríos y otras zonas con riesgo de inundación. ___ Elena Becatoros colaboró desde Atenas, Grecia ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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