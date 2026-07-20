Incendio forestal se aproxima al Pantanal y preocupa a las autoridades de Bolivia

Compartir en:









Más de un centenar de bomberos forestales y soldados de la armada boliviana están movilizados en la zona para bloquear el avance del fuego debido a fuertes vientos que han obligado a declarar el alerta roja, dijo en una rueda de prensa Rolando Schrupp, vocero de la gobernación de Santa Cruz, la provincia más extensa y poblada en el oriente boliviano.

Ráfagas de hasta 80 kilómetros, la sequedad del ambiente y las altas temperaturas ayudan a propagar el fuego, según el meteorólogo Luis Alberto Alpire. El miércoles se espera el ingreso de un frente frío débil que bajará las temperaturas que rondan los 30 grados centígrados, agregó.

Autoridades y expertos bolivianos temen un aumento de los incendios forestales este año debió al ingreso del fenómeno climático El Niño, que se anticipa será más intenso en el continente y podría provocar sequías y altas temperaturas.

Según Current Wildfires, una plataforma de seguimiento satelital de incendios en tiempo real en el mundo, Bolivia registraba el lunes 207 focos activos de calor de los cuales 63 eran críticos.

Otros dos incendios forestales centran la atención de las autoridades. El mayor de ellos se propaga en las serranías cercanas a la ciudad sureña de Tarija y amenaza a comunidades rurales. Dos helicópteros con cargas de agua y dos centenares de pobladores, bomberos y militares se movilizan desde el fin de semana para controlar la expansión. “El fuego no está completamente apagado, pero está bajo control”, según el ministro de Defensa Ernesto Justiniano, quien sobrevoló la zona el domingo.

Gran parte de los incendios forestales en Bolivia se inician por prácticas agrícolas tradicionales de quema de pastizales y maleza durante la época seca entre julio y octubre para renovar cultivos. Con frecuencia salen de control debido a condiciones climáticas, sobre todo en las tierras bajas donde se concentra la agroindustria y ganadería.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que el gobierno evalúa el cumplimiento de una norma que permite las “quemas controladas”. “Vamos a exigir mecanismos de cumplimiento de esa norma. Estamos armando un equipo con información satelital que permita anticiparnos, actuar con oportunidad y eficiencia ante los incendios forestales”, declaró a radio Panamericana. Los peores incendios forestales en el país se registraron en 2024, cuando se quemaron 10 millones de hectáreas de pastizales y bosques, según informes gubernamentales y privados. FUENTE: AP

Compartir en:







