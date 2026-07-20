Hungría investiga a empresa china luego que exministro acepta cargo allí

El primer ministro húngaro Peter Magyar en la sede del parlamento en Budapest, el 13 de julio del 2026. (Tamas Purger/MTI via AP) AP

El anuncio de Péter Szijjártó el miércoles pasado de que aceptaría el puesto en el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo provocó acusaciones de conflicto de intereses y críticas por su papel en facilitar cuantiosos subsidios gubernamentales a la compañía mientras estaba en el cargo.

El primer ministro Péter Magyar dijo a los legisladores el lunes que Szijjártó, un estrecho aliado del ex primer ministro Viktor Orbán, había ayudado a BYD mientras estaba en el cargo “con cientos de miles de millones (de forintos) en dinero público, apoyo diplomático e infraestructura estatal”.

“Examinaremos todas las decisiones, negociaciones y compromisos del Estado realizados por Péter Szijjártó que estuvieron relacionados con la inversión de BYD en Hungría”, declaró Magyar el lunes.

Añadió que la investigación revisaría todos los subsidios, exenciones fiscales, permisos, excepciones ambientales e inversiones financiadas con fondos públicos otorgadas a grandes empresas multinacionales durante el mandato de Orbán.

“Investigaremos quién tomó estas decisiones, quién las preparó, qué advertencias profesionales se ignoraron y cuánta carga dejaron a los contribuyentes húngaros, los trabajadores, las comunidades locales y el medio ambiente”, indicó Magyar.

Ni Szijjártó ni BYD han respondido a las acusaciones de Magyar sobre un conflicto de intereses mientras Szijjártó estaba en el cargo. El exministro ha presentado su nuevo empleo como una oportunidad “prestigiosa” para trabajar para una de las “mayores historias de éxito” de la industria automotriz.

Mientras formó parte del gobierno, Szijjártó fue clave para asegurar inversiones extranjeras en Hungría de empresas chinas, incluido su ahora empleador BYD, que recibió considerables subsidios estatales durante su gestión.

En 2023, Szijjártó anunció que BYD abriría su primera fábrica europea en Hungría, lo que permitiría al conglomerado eludir los aranceles de importación de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos, impuestos para proteger el sector de fabricación automotriz nacional del continente.

En 2025, Szijjártó también anunció que BYD ubicaría su sede europea y un centro de investigación y desarrollo en Budapest y recibiría 20.000 millones de forintos (63,7 millones de dólares) en ayuda gubernamental.

Las inversiones formaban parte del impulso del gobierno de Orbán para convertir a Hungría en un centro mundial de fabricación de baterías de iones de litio, en gran medida mediante la atracción de fabricantes chinos de baterías que abrieron una serie de plantas en todo el país.

Estas medidas llevaron a residentes locales, ambientalistas y políticos de la oposición a protestar por temor a que la nueva industria agravara los problemas ambientales existentes, afectara las reservas de agua del país y debilitara aún más su economía en favor de China.

Como ministro de Relaciones Exteriores, Szijjártó también mantuvo relaciones estrechas con Rusia pese a su invasión de Ucrania. Rompiendo con casi todos sus homólogos de la Unión Europea, viajó con frecuencia a Moscú para negociar acuerdos de compra de petróleo y gas rusos y para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a quien se refirió como su “amigo”.

Se vio envuelto en una controversia durante la campaña electoral de Hungría en 2026 cuando The Washington Post informó que realizaba llamadas telefónicas regulares a Lavrov durante reuniones de alto nivel de la Unión Europea con “informes en vivo sobre lo que se ha discutido”.

Szijjártó desestimó el reportaje, aunque reconoció que habló con Lavrov antes y después de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea sobre su agenda y sus decisiones.

Durante una conferencia de prensa del gobierno la semana pasada, Magyar dijo que, “hasta donde sé”, se había iniciado una investigación sobre las conexiones de Szijjártó con el gobierno ruso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP