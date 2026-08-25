Hungría investiga compra de ventiladores para COVID-19 por parte de gobierno anterior

Médicos atienden a un paciente en medio de la pandemia de COVID, en el Hospital Szent Laszlo de Budapest, Hungría, el 13 de diciembre del 2021. (Zoltan Balogh/MTI via AP) AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una denuncia penal ante la fiscalía por la compra de los aparatos en un acuerdo que ascendió aq unos 965 millones de dólares, anunció el martes la ministra de Exteriores, Anita Orbán.

El gobierno anterior compró cerca de 17.000 ventiladores a China en marzo y abril de 2020, lo que en ese momento generó críticas de que eran muchas más máquinas de las que podían desplegarse y de que el precio era mucho mayor al pagado por otros países europeos.

En un video publicado en Facebook, la ministra Orbán —quien no tiene parentesco con el ex primer ministro— señaló el martes que los resultados de una investigación del ministerio sobre la compra “suscitan sospechas de incumplimiento del deber fiduciario que causó una pérdida financiera particularmente sustancial y otros delitos”.

No detalló acusaciones específicas, pero indicó que la investigación abarcó decenas de miles de documentos —algunos de los cuales tuvieron que recuperarse con herramientas digitales “tras intentos fallidos de eliminarlos”— y planteó más preguntas “sobre la responsabilidad del antiguo alto liderazgo del ministerio”.

Un comunicado difundido en el sitio web del gobierno húngaro señaló el martes otras presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de ventiladores, entre ellas que la mayoría de las unidades se compraron a través de empresas intermediarias cuyos ingresos aumentaron de forma exponencial debido a la transacción.

Algunos de los ventiladores eran defectuosos y una proporción significativa nunca se desplegó, indica el comunicado según el cual los costos de almacenamiento de los dispositivos no utilizados ascendieron a millones de dólares.

El ex ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, cultivó estrechos vínculos con China durante sus casi 12 años en el cargo y supervisó la compra de los ventiladores, así como la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sinopharm, producida en China.

El mes pasado, Szijjártó renunció a su escaño en el Parlamento para asumir un cargo ejecutivo en el fabricante chino de automóviles BYD, lo que provocó acusaciones de conflicto de intereses debido a su papel en facilitar cuantiosos subsidios gubernamentales otorgados a la empresa mientras estaba en funciones.

Posteriormente, el gobierno de Hungría abrió una investigación sobre las grandes inversiones realizadas en el país por BYD durante el mandato de Szijjártó.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP