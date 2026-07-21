Guerras y shocks energéticos amenazan avances contra el hambre global, advierte jefe de agencia ONU

ARCHIVO - Martha Waema se ve de pie en su granja, anegada tras semanas de lluvias en Machakos, Kenia, el 8 de mayo de 2024. (AP Foto/Andrew Kasuku, Archivo) AP

El informe de la ONU sobre seguridad alimentaria, publicado el martes, concluyó que el hambre mundial se ha reducido modestamente en los últimos años, pero proyectó que más de 500 millones de personas aún podrían enfrentar hambre crónica para 2030. Se espera que África soporte la mayor parte de esa carga.

En una entrevista con The Associated Press el 10 de julio, el presidente del FIDA, Álvaro Lario, señaló que las tensiones geopolíticas y las posibles interrupciones del transporte marítimo y de los suministros de energía, incluida la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán, podrían dejar a entre 9 y 18 millones de personas adicionales en una situación de hambre si las sacudidas persisten.

“Estamos en una era actual en la que tenemos el mayor número de conflictos y siguen aumentando”, afirmó Lario. “Cada vez que hay un conflicto, también aumentan el hambre, el desplazamiento y los refugiados”.

El conflicto sigue siendo uno de los mayores obstáculos para reducir el hambre en el mundo, agregó Lario.

Las guerras y las tensiones geopolíticas pueden interrumpir el transporte marítimo, los suministros de energía y los insumos agrícolas, elevando los costos en sistemas alimentarios ya presionados por la inflación. Lario subrayó que el hambre y el conflicto a menudo se refuerzan mutuamente, creando un ciclo difícil de romper sin una mayor estabilidad.

Los precios más altos de la energía ya están afectando a los fertilizantes y a la producción agrícola, indicó. El impacto es especialmente significativo para los pequeños agricultores, muchos de los cuales dependen del diésel para bombear agua, cosechar cultivos y transportar productos al mercado.

El aumento de los costos del combustible incrementa los gastos de producción y puede trasladarse directamente a precios más altos de los alimentos.

El impacto climático añade presión

El nuevo reporte identifica la asequibilidad como uno de los mayores desafíos de la seguridad alimentaria mundial. Aunque la producción de alimentos sigue creciendo, aproximadamente un tercio de la población mundial todavía no puede permitirse una dieta saludable. En los países de bajos ingresos, esa cifra sube a alrededor del 77%, según Lario.

“El mayor desafío ya no es simplemente producir suficientes alimentos, sino hacer que las dietas saludables sean asequibles”, sostuvo.

El cambio climático está añadiendo más presión a los sistemas alimentarios y a los medios de vida rurales.

Lario observó que las inundaciones, las sequías prolongadas y el calor extremo están perturbando cada vez más la agricultura en todo el mundo y se han convertido en una realidad común para muchas comunidades.

Los gobiernos deberían centrarse en la resiliencia y la adaptación antes de que ocurran los desastres, en lugar de depender únicamente de respuestas de emergencia después, afirmó.

“Esto simplemente se está convirtiendo en la nueva normalidad”, expresó Lario. “Estamos viendo inundaciones en muchos países. Seguimos viendo sequías que se han ido expandiendo durante cuatro o cinco años”.

El fondo ha aumentado sus inversiones en programas de adaptación climática para ayudar a las comunidades rurales a resistir inundaciones, sequías y calor extremo, indicó, y argumentó que se necesita apoyo con urgencia para los millones de pequeños agricultores que producen gran parte de los alimentos del mundo.

África surge como el epicentro

El informe destaca a África como el desafío de seguridad alimentaria más apremiante del mundo. Por primera vez, el continente ha superado a Asia como la región con el mayor número de personas que pasan hambre, y casi el 60% de las personas con desnutrición crónica en el mundo podría vivir allí para 2030.

Lario atribuyó el cambio en parte al rápido crecimiento de la población y a avances económicos más lentos que en partes de Asia, y pidió una mayor inversión en agricultura, infraestructura y sistemas alimentarios.

Los países africanos importan actualmente alimentos por un valor cercano a 100.000 millones de dólares cada año, señaló, lo que subraya la necesidad de fortalecer la producción local, el almacenamiento, la distribución y las redes regionales de comercio.

Los conflictos, las perturbaciones en los mercados energéticos y los extremos climáticos amenazan con descarrilar los avances a menos que los gobiernos inviertan en sistemas alimentarios más resilientes, advirtió Lario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP