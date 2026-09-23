americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Giants: Jaxson Dart se sometería a cirugía de rodilla y el QB se perdería la temporada

NUEVA YORK (AP) — El quarterback Jaxson Dart probablemente se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda que pondrá fin a su temporada con los Giants de Nueva York, según una persona con conocimiento de los detalles de la lesión.

El quarterback Jaxson Dart (6) de los Giants de Nueva York se retira del campo tras sufrir una lesión en el partido contra los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
El quarterback Jaxson Dart (6) de los Giants de Nueva York se retira del campo tras sufrir una lesión en el partido contra los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el equipo no ha anunciado la condición del mariscal de campo.

Dart se lesionó en la primera serie ofensiva el lunes por la noche contra los Rams de Los Ángeles, cuando su pierna izquierda se dobló de forma extraña al ser golpeado por dos defensores. Tras decir inicialmente que se trataba de algo cercano a una lesión del ligamento colateral medial, el entrenador John Harbaugh manifestó el martes que el proceso de evaluación de Dart aún seguía en curso.

Una resonancia magnética reveló daños en el ligamento colateral medial y en el ligamento cruzado posterior, según un reporte de NFL Network. Harbaugh tiene previsto hablar con los reporteros después del entrenamiento más tarde el miércoles.

Perder al rostro de la franquicia, de 23 años, por una lesión de larga duración sería un golpe significativo en la primera temporada de Harbaugh al mando, que comenzó con una victoria en casa contra Dallas en la Semana 1. Jameis Winston asumirá el puesto de titular a partir del domingo contra Tennessee.

Los próximos cinco rivales de los Giants suman un récord combinado de 2-8. Winston tiene marca de 3-9 en 12 aperturas en la NFL desde 2024.

___

El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi, en Tampa, Florida, contribuyó a este informe.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter