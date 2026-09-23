Funcionarios paquistaníes dicen que talibanes afganos atacaron la frontera; Kabul lo niega

El portavoz del gobierno talibán de Afganistán, Zabiullah Mujahid, negó que las fuerzas talibanes afganas hubieran realizado ataques.

Las declaraciones contradictorias se produjeron apenas unos días después de que cazas paquistaníes atacaran sitios en el este de Afganistán que Islamabad describió como escondites de milicianos, una escalada entre Kabul e Islamabad que amenaza los esfuerzos de mediación de potencias regionales.

Los ataques aéreos pusieron fin a varias semanas de relativa calma tras meses de hostilidades transfronterizas. Además, a principios de este mes, fuerzas de seguridad paquistaníes mataron a 15 milicianos que intentaban ingresar al país desde Afganistán.

Cuatro funcionarios locales paquistaníes indicaron el miércoles que los milicianos intentaron infiltrarse en Pakistán desde zonas cercanas a puestos fronterizos afganos en las provincias de Paktia y Nangarhar, presuntamente con apoyo de las fuerzas talibanes afganas.

Los funcionarios se refirieron a los milicianos como Fitna-ul-Khawarij, un término que Islamabad utiliza para el Talibán paquistaní, un grupo separado pero aliado del Talibán afgano. Pakistán ha acusado repetidamente al gobierno talibán de Afganistán de permitir que milicianos operen desde su territorio y lleven a cabo ataques a través de la frontera, una acusación que Kabul niega.

Después de que las tropas paquistaníes frustraran el intento de infiltración, las fuerzas talibanes afganas presuntamente dispararon morteros y otras armas pesadas contra puestos fronterizos paquistaníes, señalaron los cuatro funcionarios. Las fuerzas paquistaníes respondieron con fuego de artillería, apuntando a puestos fronterizos talibanes, emplazamientos de morteros y posiciones defensivas.

Los funcionarios afirmaron que las fuerzas talibanes afganas posteriormente abandonaron varias posiciones y sufrieron bajas. Los cuatro funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a hablar con la prensa sobre el más reciente repunte de tensiones.

Los relatos no pudieron verificarse de manera independiente. Las últimas escaladas amenazan los esfuerzos de mediación de China, Turquía, Qatar y Arabia Saudí para negociar una paz duradera entre Kabul e Islamabad.

El Ministerio de Información de Pakistán dijo que 28 milicianos murieron en los ataques aéreos del lunes, mientras que autoridades afganas dijeron que al menos tres civiles fallecieron y otros cuatro resultaron heridos. La misión de la ONU en Afganistán confirmó las víctimas civiles y Kabul protestó formalmente por el ataque.

Al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, expresó preocupación por lo que describió como la presencia de más de dos docenas de grupos milicianos antipaquistaníes en Afganistán.

Los ataques aéreos paquistaníes del lunes se produjeron después de un tiroteo con milicianos en Hangu, un distrito del noroeste de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán, que dejó seis miembros del personal de seguridad paquistaní muertos.

Días antes, un atacante suicida golpeó una mezquita dentro de un complejo policial en la cercana ciudad de Kohat antes de que ocho hombres armados irrumpieran en el recinto, lo que desencadenó un enfrentamiento a tiros de 20 horas que dejó al menos 21 muertos, la mayoría de ellos policías. Ningún grupo se atribuyó la autoría de los ataques.

Las autoridades paquistaníes atribuyeron la violencia al Talibán paquistaní y a grupos milicianos aliados. El Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, ha intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad paquistaníes, impulsado por el regreso al poder del Talibán afgano en Afganistán en 2021.

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Ahmed informó desde Islamabad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP