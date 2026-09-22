Fiscales guatemaltecos y estadounidenses hacen alianza para cooperar en lucha contra narcopolítica

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En una reunión catalogada como “histórica”, el fiscal general guatemalteco Gabriel García Luna dijo que la cooperación con los fiscales estadounidenses dará la oportunidad para fortalecer las capacidades de la fiscalía con miras a las elecciones generales del próximo año en el país centroamericano.

“La posible vinculación del narcotráfico y las estructuras del crimen organizado con actividades políticas electorales y el combate a la narcopolítica constituye un desafío que debe ser atendido con responsabilidad, capacidad institucional y estricto apego a la ley”, dijo García Luna en una declaración oficial.

El agregado de negocios a cargo de la embajada estadounidense en Guatemala, Jorgan Andrews, dijo que la presencia de los diez fiscales en el país centroamericano es muestra de la seriedad con que Estados Unidos enfrenta al crimen organizado y que “están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos”.

“Reafirmamos el compromiso de Estados Unidos de apoyar la capacidad de investigación y procesos judiciales de Guatemala...", agregó.

La delegación incluyó a Brian Skaret, fiscal general adjunto interino; fiscales distritales y federales de Arizona, California, Florida, Nuevo México, Nueva York y Texas. Además, estuvieron autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano que se especializan en combate a pandillas y narcotráfico, así como funcionarios de DEA y FBI.

El fiscal ⁠Victor P. White, del distrito sur de California, dijo que “el objetivo común que tenemos en ambos países es eliminar estas organizaciones que generan violencia y explotan a personas vulnerables en nuestros países”.

White agradeció a la fiscalía guatemalteca por su apoyo en la desmantelación de un cartel local de drogas conocido como Los Huistas. “Sabemos que estas organizaciones criminales son inestables porque se sostienen en base al miedo, la violencia y las mentiras”, señaló White. FUENTE: AP

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