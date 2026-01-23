americateve

Fiscales franceses investigan operaciones de buque petrolero incautado procedente de Rusia

PARÍS (AP) — Los fiscales franceses abrieron una investigación sobre un buque petrolero interceptado el jueves por la Marina de Francia en el mar Mediterráneo y que al parecer transportaba petróleo ruso, en violación de las sanciones contra Moscú, informaron las autoridades el viernes.

El Grinch, un petrolero que provenía de Múrmansk en el noroeste de Rusia y se sospecha que forma parte de la flota fantasma rusa sancionada, fue redirigido a un fondeadero tras la operación de la Marina francesa.

Los fiscales de Marsella, ciudad del sur de Francia, indicaron el viernes que investigan el presunto incumplimiento del barco de confirmar su nacionalidad.

Un video proporcionado por el ejército francés muestra a miembros de la Marina abordando el buque desde un helicóptero.

Se cree que Rusia está utilizando lo que se ha descrito como una "flota fantasma" de más de 400 barcos para evadir las sanciones por su guerra en Ucrania. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas.

La flota es una compilación de buques y petroleros envejecidos, propiedad de entidades no transparentes con direcciones en países no sancionadores, y navegando bajo banderas de dichos países.

En septiembre del año pasado, las fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica francesa al que Macron también vinculó a la flota fantasma. Putin denunció esa interceptación como un acto de piratería.

El capitán del petrolero será juzgado en febrero por la presunta negativa de la tripulación a cooperar, según las autoridades judiciales francesas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

