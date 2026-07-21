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Ferrocarril alemán prohibirá consumir alcohol en todas sus estaciones, con excepciones

BERLÍN (AP) — El sistema ferroviario de Alemania prohibirá el consumo de alcohol en todas sus estaciones para mejorar la seguridad y la limpieza para empleados y pasajeros, aunque habrá exenciones, entre ellas para los bares y restaurantes de las estaciones.

Trenes en la estación ferroviaria de Fráncfort, Alemania, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Michael Probst)
Trenes en la estación ferroviaria de Fráncfort, Alemania, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Michael Probst) AP

Deutsche Bahn indicó el martes que la prohibición se introducirá de forma gradual en las 5.400 estaciones de Alemania para el 15 de octubre. Las prohibiciones ya se han aplicado en 30 estaciones, entre ellas en Colonia, Hamburgo y Múnich. La estación central de Berlín y la de Gesundbrunnen se sumarán el 1 de septiembre, junto con algunas otras, antes de que la medida se amplíe a todo el país.

“Hemos observado con demasiada frecuencia que la violencia aumenta donde corre demasiado alcohol”, declaró la directora ejecutiva de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, en un comunicado.

Señaló un “ataque brutal y sin sentido” la semana pasada, en el que un pasajero intoxicado al parecer golpeó y pateó a un miembro del personal de seguridad durante una revisión de billetes. El empleado cayó por la puerta del tren en movimiento y resultó herido.

Las personas que incumplan la prohibición serán expulsadas de las estaciones y los reincidentes podrían recibir una prohibición permanente de acceso a las instalaciones.

Deutsche Bahn explicó que los servicios de restauración dentro de las estaciones estarán exentos de la prohibición y que la gente aún podrá llevar botellas y latas de alcohol cerradas en su equipaje o bolsas de compras. La prohibición no se aplicará a bordo de los trenes. En muchos trenes de larga distancia se venden bebidas alcohólicas en los coches comedor.

El país más poblado de la Unión Europea cuenta con una red ferroviaria de unos 33.400 kilómetros (20.750 millas) de longitud, utilizada por un promedio de 50.000 trenes al día. La división de infraestructura de Deutsche Bahn sostiene que eso la convierte en la red más grande de Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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