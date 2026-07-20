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Exsoldado provoca incendio y dispara pistola de balines fuera de edificio federal en NY, dice el FBI

NUEVA YORK (AP) — Un exsoldado del Ejército de Estados Unidos encendió fuegos artificiales, provocó un incendio y disparó una pistola de balines el lunes frente a un edificio de la ciudad de Nueva York que alberga un tribunal de inmigración y otras oficinas gubernamentales, informó un funcionario del FBI.

En esta imagen cortesía de Robert Sullivan se puede ver humo negro y llamas en la fachada de un edificio en 26 Federal Plaza, el lunes 20 de julio de 2026, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. (Robert Sullivan vía AP)
En esta imagen cortesía de Robert Sullivan se puede ver humo negro y llamas en la fachada de un edificio en 26 Federal Plaza, el lunes 20 de julio de 2026, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. (Robert Sullivan vía AP) AP

Andrew Arrabaca, quien fuera mecánico de sistemas de misiles Patriot, se encuentra detenido y ya fue interrogado, señaló James Barnacle, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York. Aún no se han dado a conocer cargos contra Arrabaca, y de momento se desconoce si el sospechoso cuenta con un abogado.

“El señor Arrabaca buscaba lastimar y hacerle daño a las personas, indicó Barnacle en conferencia de prensa.

Un agente de seguridad derribó a Arrabaca, quien fue detenido a eso de las 8:20 de la mañana, cuando las llamas estallaron fuera de una de las entradas del edificio ubicado en el número 26 de Federal Plaza, el cual se ha convertido en un punto focal de las manifestaciones contra las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Barnacle señaló que Arrabaca, de 43 años, “llegó armado y con malas intenciones” y llevaba consigo varias armas, incluida una pistola de balines, cuchillos, hachas, un martillo y un machete. Agregó que Arrabaca realizó entre cinco y siete disparos con un rifle de aire hacia el edificio.

“Es un extremista antiestadounidense y antigubernamental”, indicó Barnacle.

Añadió que Arrabaca llevaba un carrito con “material anti-ICE” y que “gritó términos despectivos” contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) al momento de su arresto. La comisionada de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que Arrabaca sujetó un letrero a su carrito con la leyenda: “Fuera el ICE de nuestras calles”, además de que llevaba un casco de estilo militar.

“En esa entrevista posterior al arresto, admitió que su ataque era contra el edificio y que le daba igual si hería o mataba a personas que entraban y salían del lugar, ya fueran empleados federales o civiles”, declaró Barnacle.

Barnacle informó que tres personas sufrieron heridas menores: un civil y dos empleados de gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) señaló que un transeúnte fue rozado por los fuegos artificiales, y que el agente de seguridad que derribó al sospechoso resultó con lesiones leves, indicó la agencia. El Departamento de Bomberos de Nueva York destacó que una persona fue trasladada al hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Barnacle dijo que el civil herido era un inmigrante que tenía una audiencia el lunes.

“Lo que ocurrió fuera de 26 Federal Plaza esta mañana fue profundamente perturbador", subrayó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en redes sociales. "Me siento aliviado de que nadie haya resultado gravemente herido y que un sospechoso esté bajo custodia”.

Mamdani explicó que su equipo se encuentra en contacto con la policía y que apoyará la investigación federal. El FBI indicó que su Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo en Nueva York ya lleva a cabo una pesquisa sobre el incidente.

El edificio alberga varias oficinas de gobierno —incluida la oficina del FBI en Nueva York— y el tribunal de inmigración donde agentes han realizado arrestos caóticos, y en ocasiones violentos, en los pasillos mientras los migrantes salen de sus audiencias.

Videos y fotos tomados desde el lugar mostraban un incendio con una columna de humo en la acera frente al edificio, así como a agentes inmovilizando a una persona antes de ponerla bajo custodia. ___

Stengle informó desde Dallas. El periodista de The Associated Press Eric Tucker, en Washington, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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