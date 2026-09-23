Ethiopian Airlines cancela vuelos a capital de Tigray tras toma militar del aeropuerto

El primer ministro de Etiopía Abiy Ahmed Ali en una conferencia en Moscú, el 25 de septiembre del 2025. (Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) AP

Ethiopian Airlines informó que suspendió los vuelos a Mekelle, capital de Tigray, y a las ciudades de Axum y Shire “debido a la situación actual”, sin ofrecer más detalles.

Un taxista contó a The Associated Press que el aeropuerto, que por lo general está controlado por fuerzas federales, fue ocupado por combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray que portaban armas ligeras.

El conductor, que pidió el anonimato por temor a represalias, relató que un comandante le ordenó salir del aeropuerto y le indicó que no aterrizaría ningún vuelo.

La toma de control pareció ser pacífica, sin que se escucharan disparos en el aeropuerto ni en sus alrededores.

La noticia se conoció tres días después de que siete grupos de oposición, incluido el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, formaran una alianza con el objetivo de derrocar al primer ministro Abiy Ahmed y a su gobierno.

El Partido de la Prosperidad de Abiy retuvo el poder en unas elecciones generales en junio que fueron boicoteadas por los principales grupos de oposición.

El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray combatió a las fuerzas federales durante un conflicto mortal en el norte de Etiopía que terminó con la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2022. Pero desde julio ha habido reportes de ataques con drones en Tigray, y el gobierno regional ha acusado a las fuerzas federales de esos ataques.

El gobierno regional señaló en un comunicado que había instruido a sus combatientes a entrar en una “guerra defensiva” después de que las fuerzas federales atacaran Tigray el martes con drones y artillería pesada.

El exjefe negociador de paz de Tigray, Getachew Reda, ahora asesor del primer ministro, acusó al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de atacar posiciones gubernamentales en Afar y Amhara pese a los esfuerzos por evitar otra guerra.

“Ha tomado aeropuertos en Tigray controlados por el gobierno federal, lo que ha llevado a la suspensión de los vuelos hacia y desde Tigray. La dirigencia político-militar del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray obviamente ha llevado la irresponsabilidad a nuevas alturas”, escribió Reda en X.

Los grupos de oposición anunciaron el domingo la formación de una coalición a la que llamaron Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP