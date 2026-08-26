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Estrella inglesa Raheem Sterling acusado de conducción peligrosa tras choque en autopista

EASTLEIGH, Inglaterra (AP) — El ex internacional inglés Raheem Sterling fue acusado de tres delitos, entre ellos conducción peligrosa, tras verse involucrado en una colisión en una autopista, informó la policía el miércoles.

ARCHIVO - El delantero de Chelsea Raheem Sterling durante el partido contra Manchester City en la Liga Premier, el 17 de febrero de 2024. (AP Foto/Dave Thompson)
ARCHIVO - El delantero de Chelsea Raheem Sterling durante el partido contra Manchester City en la Liga Premier, el 17 de febrero de 2024. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Los cargos se relacionan con un incidente ocurrido el 28 de mayo, cuando un Lamborghini estuvo involucrado en una “colisión de un solo vehículo” en la M3, en el sur de Inglaterra, indicó la Policía de Hampshire e Isla de Wight en un comunicado facilitado a The Associated Press.

La fuerza policial señaló que el delantero de 31 años está acusado de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso —también conocido como gas de la risa— para inhalación indebida y de no proporcionar una muestra ante la sospecha de consumo de alcohol o sustancias. Añadió que no hubo otros vehículos involucrados en la colisión y que no se reportaron heridos.

Sterling deberá comparecer ante un tribunal de magistrados el 15 de septiembre para una audiencia.

Sterling actualmente no tiene club. Ha jugado para varios de los principales equipos de Inglaterra, como Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, y la temporada pasada estuvo en el club neerlandés Feyenoord con un contrato de corta duración.

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FUENTE: AP

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