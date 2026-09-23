Esteban Ocon dice que será agente libre para 2027 y explora opciones en F1 fuera de Haas

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El piloto Esteban Ocon del equipo Haas durante la clasificación del Gran Premio de España, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

Ocon indicó el miércoles que mantiene conversaciones con otros equipos mientras se acerca el final de su segunda temporada con Haas.

“En este momento soy definitivamente un agente libre para el próximo año”, declaró Ocon antes del Gran Premio de Azerbaiyán. “Hay cosas en discusión que están fuera de mi control, hay ciertos temas que están fuera de mi control. Seguiré presionando hasta el final del año y veré cómo va”.

Al preguntársele si estaba hablando con otros equipos, Ocon añadió: “Por supuesto”.

Ocon ha sido superado 18-3 en puntos por su compañero de equipo Oliver Bearman esta temporada. Su mejor resultado fue un noveno puesto en el Gran Premio de Mónaco. Defendió su balance el miércoles y sostuvo que “mi rendimiento no ha sido el problema este año”, mientras Haas lidiaba con un inconsistente monoplaza.

El piloto francés, que debutó en 2016 y logró su única victoria en la F1 con Alpine en 2021, ya ha quedado fuera de la parrilla de salida antes. Fue reemplazado en Racing Point al final de 2018 y pasó el año siguiente como piloto de reserva de Mercedes antes de unirse a Alpine en 2020.

Entre los posibles reemplazos para 2027 podrían estar el brasileño Rafael Câmara, aspirante al título de Fórmula 2, o el piloto japonés Ryo Hirakawa.

Câmara forma parte del programa de pilotos junior de Ferrari, proveedor de motores de Haas, al igual que Bearman. Hirakawa cuenta con el respaldo de Toyota, socio de Haas, y ha participado en dos sesiones de prácticas con el equipo esta temporada. Bearman dio a entender el miércoles que probablemente se quedará con Haas para 2027. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP

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