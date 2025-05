Tom Cruise regresa a Cannes con otra entrega de "Misión: Imposible"

Después de posar para fotografías y detener gran parte de la actividad en el Palais, Cruise se unió a McQuarrie a mitad de la charla magistral del director. No hubo conferencia de prensa para la película, lo que significó que Cruise y su equipo no enfrentaron preguntas de los reporteros. Pero la aparición sorpresa de Cruise permitió al actor de 62 años reflexionar sobre sus 30 años con "Misión: Imposible". En cuanto a si "Final Reckoning" es su última aventura, él se mostró evasivo, diciendo que era "la culminación de tres décadas de trabajo".

"No me importa enfrentar lo desconocido. Me gusta la sensación. Es solo una emoción para mí. Es algo que no me paraliza", comentó Cruise.