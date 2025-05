Claves sobre la próxima temporada de estrenos de verano

Esta combinación de fotos muestra el arte promocional de, fila superior de izquierda a derecha, "28 Years Later", "Another Simple Favor", "The Bad Guys 2", "Bailarina", "Bring Her Back", "Don't Let's Go to the Dogs", "Elio", segunda fila de izquierda a derecha, "F1", "Final Destination Bloodlines", "Freakier Friday", "Friendship", "How to Train Your Dragon", "Hurry Up Tomorrow", "I Know What You Did Last Summer", y fila inferior de izquierda a derecha, "Jurassic World Rebirth", "Materialists", "The Naked Gun", "Smurfs", "Superman", "The Surfer" y "Thunderbolts". (Sony/Amazon/Universal/Lionsgate/A24/Sony Pictures Classics/Disney-Pixar/Warner Bros./Warner Bros./Disney/A24/Universal/Lionsgate/Sony/Universal/A24/Paramount/Paramount/Warner Bros./Roadside Attractions y Marvel-Disney vía AP)