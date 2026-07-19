Entre lágrimas, Scaloni pone en duda su continuidad al frente de Argentina tras perder la final

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, habla en una conferencia de prensa antes de la final mundialista ante España, el viernes 17 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Y en medio de la tristeza por el revés, el estratega argentino puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste.

“Hasta diciembre estoy acá, después va a ser complicado”, dijo Scaloni durante una entrevista en la zona mixta, en la que explicó que su contrato termina con este año. “También es justo que se pueda cambiar. Hasta diciembre y después seguramente corte. Es justo”.

En la conferencia de prensa no sólo se le preguntó sobre su futuro, sino sobre el de Messi, ante la posibilidad de que la final haya sido el último encuentro del astro con la Albiceleste.

“No he hablado con él”, respondió, antes de hablar sobre su propio futuro. “Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo".

Fue entonces cuando la voz se le cortó por el llanto, al hablar que su experiencia al frente de Argentina. “A ver si paro”, dijo cuando comenzó a sollozar.

“En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar.", manifestó "Y me duele, me duele en el alma. Lo siento”.

Scaloni se levantó entonces de la silla y dio por terminada la conferencia, entre aplausos de varios periodistas.

Tras prepararse con su adversario de la final Luis de la Fuente para obtener el título de técnico en la Real Federación Española de Fútbol, Scaloni llegó al mando de la selección argentina como interino a raíz del fracaso en el Mundial de 2018, donde Messi y compañía naufragaron en los octavos de final.

Duramente criticado en sus comienzos por quienes consideraban que carecía de los blasones de técnicos como Diego Simeone o Mauricio Pochettino quienes habrían aspirado también al cargo, Scaloni terminó coronándose dos veces en la Copa América y una vez en el Mundial.

Cortó así una larga cadena de frustraciones del equipo, la cual había derivado incluso en que Messi renunciara fugazmente en 2016 a seguir formando parte de la Albiceleste.

“Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, dijo Scaloni sobre la posible permanencia.2"Este lugar es maravilloso".

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FUENTE: AP