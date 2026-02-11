El suizo Franjo von Allmen se consagra en el super-G y conquista su tercer oro en Milán-Cortina

El suizo Franjo von Allmen, en medio, sostiene la medalla de oro tras conquitar el super G masculino flanqueado por el medallista de plata estadounidense Ryan Cochran Siegle y su compatriota Marco Odermatt, quien ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el miércoles 5 de febrero del 2026. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El suizo de 24 años se unió a la élite del esquí alpino al ganar el miércoles el super-G masculino para su tercera medalla olímpica de oro en los Juegos de Milán Cortina.

Von Allmen se convirtió en el tercer esquiador alpino masculino en ganar tres pruebas en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno. Los otros dos son leyendas del deporte: el francés Jean-Claude Killy, que ganó tres en los Juegos de Grenoble 1968, y el austríaco Anton “Toni” Sailer, triple ganador en los Juegos de Invierno de 1956 en Cortina d’Ampezzo, Italia.

“Suena estúpido, pero en realidad no me interesa lo que está en el papel”, comentó von Allmen sobre igualar récords. “Para mí, de verdad estoy intentando disfrutar aquí de los Juegos Olímpicos, y quizá dentro de unos años sea importante para mí. Por ahora, no lo es realmente”.

Von Allmen fue el séptimo corredor en salir y encontró un rápido trayecto sobre una nieve cada vez más blanda con el aumento de la temperatura. Terminó con un tiempo de 1 minuto y 25.32 segundos. Superó al estadounidense Ryan Cochran-Siegle por 0.13 segundos, mientras que el también suizo Marco Odermatt se quedó con el bronce.

“Quizá tuve un poco de suerte con el dorsal y la nieve”, señaló von Allmen, quien se convirtió en el primer corredor masculino de Suiza en ganar el super-G olímpico.

Independientemente de las condiciones, está compitiendo a otro nivel en Bormio. Ganó el descenso el sábado y, junto con Tanguy Nef, se llevó el lunes la prueba inaugural de combinado por equipos.

“Cuando estás fino, estás fino”, afirmó Cochran-Siegle. “Hizo un trabajo increíble”.

Es otra medalla olímpica para Cochran-Siegle, de 33 años, quien también obtuvo la plata en el super-G en los Juegos de Beijing 2022. También es otra medalla para su familia, después de que su madre Barbara ganara el oro en el eslalon en los Juegos de Sapporo 1972. Ahora estuvo en la grada.

“Debe de haber algo en el agua allá en casa, en Vermont”, bromeó Cochran-Siegle. “Es una locura que estemos aquí sentados con otros Juegos Olímpicos exitosos”.

Cochran-Siegle superó un virus estomacal camino a la plata, uno que lo golpeó con fuerza antes de la carrera de descenso, en la que terminó 18to. Contó que vomitó en la góndola y otra vez dos horas antes de la salida del sábado.

Para el super-G, se sintió recuperado.

“Hoy se trató de intentar de verdad confiar en mi esquí”, explicó Cochran-Siegle. “Es agradable completar una bajada de arriba abajo en la que sentí que estaba empujando de la manera correcta”.

Odermatt, cuatro veces campeón general de la Copa del Mundo, sumó el bronce a la plata que logró en la prueba por equipos. El fin de semana fue cuarto en el descenso.

Tras terminar como el décimo corredor en el trazado del super-G, Odermatt se agachó y empezó a negar con la cabeza. No estaba seguro de que su tiempo resistiera. No se imaginaba que las condiciones de la nieve harían difícil que alguien le arrebatara el bronce.

“La pista se fue poniendo más y más lenta, así que los que venían detrás no tuvieron realmente la oportunidad de esquiar mucho más rápido”, manifestó Odermatt. “Así que eso jugó a mi favor”.

