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El sencillo impulsor de Gonzales en la 12da entrada da a Piratas triunfo 3-2 ante Padres

SAN DIEGO (AP) — Nick Gonzales abrió la 12da entrada con un sencillo impulsor y los Piratas de Pittsburgh rompieron su racha de tres derrotas al vencer 3-2 a los Padres de San Diego el lunes por la noche.

Nick Gonzales, de los Piratas de Pittsburgh, observa su imparable frente a los Padres de San Diego en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 24 de agosto de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan)
Nick Gonzales, de los Piratas de Pittsburgh, observa su imparable frente a los Padres de San Diego en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 24 de agosto de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

El dominicano Esmerlyn Valdez conectó un jonrón y Rafael Flores Jr. aportó un doble impulsor en la sexta por los Piratas, que se recuperaron de haber sido barridos en el Dodger Stadium el fin de semana pasado con apenas su 11ma victoria en 31 juegos.

Jake Cronenworth empató el juego en la octava con un sencillo productor de dos outs por los Padres, cuya racha de tres triunfos terminó con apenas su octava derrota en 29 juegos. También se cortó la seguidilla de ocho victorias consecutivas en casa de San Diego.

San Diego llenó las bases con un out en la 11ma, pero Kirby Yates (2-5) ponchó a Jackson Merrill y consiguió que Xander Bogaerts elevara una línea para out. Merrill se fue de 0-5 en su noche del muñeco cabezón, ponchándose con tres lanzamientos con las bases llenas tanto en la octava como en la 11ma, y además no logró completar una atrapada en zambullida en el doble impulsor de Flores.

Después de que Jared Triolo anotó con el sencillo de Gonzales ante Jeremiah Estrada (2-3), el dominicano Yohan Ramirez ponchó a los tres bateadores en la 12da para apuntarse su segundo salvamento.

Braxton Ashcraft lanzó seis sólidas entradas de pelota de cuatro hits para Pittsburgh. Ha permitido apenas tres carreras en 23 entradas en sus últimas tres aperturas.

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