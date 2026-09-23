El papa elogia al predicador estadounidense de radio y TV Fulton Sheen antes de su beatificación

El papa León XIV llega a su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

El papa estadounidense instó a los peregrinos de habla inglesa que asistían a su audiencia general en la Plaza de San Pedro a seguir el ejemplo de Sheen y encontrar nuevas maneras de difundir la fe cristiana “con alegre entusiasmo”.

Sheen, que murió en 1979, fue un evangelista enormemente eficaz que, en cierto modo, fue pionero del televangelismo con su serie televisiva de la década de 1950, “Life is Worth Living” (“Vale la pena vivir la vida”). Vestido con sotana, capa y solideo, se colocaba ante una pizarra y ofrecía lecciones morales y religiosas a millones de hogares en Estados Unidos.

Según la Universidad Católica de América, donde estudió y enseñó antes de ser nombrado obispo, Sheen ganó un premio Emmy, apareció en la portada de la revista Time “y se convirtió en uno de los católicos más influyentes del siglo XX”.

Tras un proceso de varios años, Sheen será beatificado el jueves en St. Louis, Missouri, el primer paso en su camino hacia una posible canonización. El principal responsable de evangelización del Vaticano, el cardenal filipino Luis Tagle, celebrará la misa.

León señaló en inglés el miércoles, al mencionar el nombramiento: “Que el ejemplo y la intercesión de este santo obispo, conocido por su labor evangelizadora en los medios, inspire a muchos otros a encontrar, de igual modo, nuevas formas de difundir el mensaje del Evangelio con alegre entusiasmo”.

El papa, anteriormente conocido como Robert Prevost, creció en una familia profundamente católica en Chicago, donde los tres hijos servían como monaguillos en la iglesia, sus padres dirigían el rezo nocturno del rosario y el joven Robert jugaba a ser sacerdote.

León dijo a principios de este año que las transmisiones de Sheen también formaban parte de la formación en la fe de la familia. En un discurso del 1 de junio ante directores de las Obras Misionales Pontificias, que Sheen dirigió en Estados Unidos durante 16 años, León mencionó su próxima beatificación.

“El arzobispo Sheen fue un faro de fe, esperanza y amor que brilló a través de la radio y la televisión durante décadas”, dijo León en ese momento. “Yo mismo fui testigo de sus esfuerzos de evangelización mientras crecía. Sus transmisiones llegaron a millones de personas con la esperanza del Evangelio, y sus iniciativas y esfuerzos brindaron un enorme apoyo espiritual y material a las iglesias en zonas de primera evangelización”.

El papa Francisco confirmó originalmente un milagro atribuido a la intercesión de Sheen en 2019 y había fijado su beatificación para el 21 de diciembre de ese año en su ciudad natal de Peoria, Illinois. Pero, con menos de tres semanas de anticipación, el Vaticano pospuso la ceremonia para investigar el periodo de Sheen como obispo ante preocupaciones sobre cómo manejó los casos de sacerdotes acusados de abuso.

La investigación no halló irregularidades. Tras un retraso de seis años, el Vaticano dio luz verde en febrero para la beatificación del jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP