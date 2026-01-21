El dueño de los Bills cree que el equipo se atascó en los playoffs

Terry Pegula (izquierda), dueño de los Bills de Buffalo, y el gerente general Brandon Beane en una rueda de prensa, el miércoles 21 de enero de 2024, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Jeffrey T. Barnes) AP

En una conferencia de prensa al final de la temporada, Pegula dijo el miércoles que tomó la decisión inmediatamente después de una derrota en tiempo extra por 33-30 en Denver en la ronda divisional el sábado.

Basó su decisión en parte al ver lo angustiados que estaban muchos jugadores de los Bills, incluido el quarterback Josh Allen en el vestuario tras la derrota.

"Vi el dolor en el rostro de Josh en su conferencia de prensa. Y sentí su dolor", dijo Pegula. "Sé que podemos hacerlo mejor. Y sé que mejoraremos".

Pegula luego enumeró muchas de las derrotas más memorables de Buffalo en los playoffs durante las nueve temporadas bajo McDermott.

"Fue una cuestión de hacia dónde va el liderazgo del equipo en el campo y en el vestuario desde ese momento: otro fracaso en los playoffs", dijo Pegula. "Por eso decidí que Sean tenía que irse".

Pegula habló junto al gerente general Brandon Beane, quien fue ascendido al cargo de presidente de operaciones de fútbol americano.

Y ahora es responsabilidad de Beane liderar la primera búsqueda de entrenador de Buffalo desde que McDermott asumió en 2017 después de dos temporadas bajo Rex Ryan.

El proceso de búsqueda de entrenador ya ha comenzado. Los Bills entrevistarán a varios candidatos, incluidos Brian Daboll, exentrenador de los Giants y excoordinador ofensivo de Buffalo, Anthony Lynn, entrenador de corredores de los Commanders que terminó la temporada 2016 como entrenador interino de Buffalo; y Joe Brady, actual coordinador ofensivo de los Bills.

Pegula dijo que Allen no tuvo participación en el despido de McDermott, pero agregó que el mariscal de campo tendrá un papel en la búsqueda del nuevo entrenador.

Pegula alabó a McDermott por transformar una franquicia que había soportado una sequía de 17 temporadas sin playoffs en un ganador perenne.

"Todos recordamos la sequía de playoffs antes de que Sean llegara aquí", dijo Pegula. "Sean definitivamente ha dejado a los Bills en un mejor lugar que cuando llegó en 2017. Dio su corazón y alma tratando de ganar un campeonato".

En última instancia, fue la falta de una aparición en el Super Bowl lo que convenció a Pegula.

"Fue un año tras otro. Simplemente no podía vernos haciendo eso con Sean", dijo. “No es una decisión fácil, créanme, con ese éxito. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Es estar en los playoffs siete años seguidos sin un Super Bowl?”

A pesar de un récord de temporada regular de 98-50 y siete temporadas consecutivas con más de 10 victorias, McDermott tuvo un récord de 8-8 en los playoffs. Cada una de las últimas tres derrotas de Buffalo en la postemporada se decidió por tres puntos.

Buffalo terminó la sequía en 2017 y alcanzó los playoffs en ocho de nueve temporadas, pero solo avanzó al juego por el título de la AFC dos veces, perdiendo ante Kansas City en ambas. Los Bills se convirtieron en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero no llegar al Super Bowl.

La comparecencia de Pegula fue inusual, ya que no ha respondido preguntas de los reporteros de los Bills desde al menos 2019. Dijo que una razón importante por la que ha asumido un papel más detrás de escena es debido a que dedica tiempo a su esposa, Kim, quien continúa su larga recuperación de un paro cardíaco debilitante en junio de 2022.

FUENTE: AP