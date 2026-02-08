El costo de la vivienda preocupa a los votantes, pero Trump quiere mantener los precios altos

En cambio, el mandatario ha abogado por proteger a los propietarios existentes que han visto aumentar el valor de sus viviendas. Es una postura que va en contra de lo que se necesita para solucionar una gran parte del problema de asequibilidad en Estados Unidos según muchos economistas, la industria inmobiliaria, autoridades locales y residentes de apartamentos.

“No quiero bajar los precios de las viviendas. Quiero aumentar los precios de las viviendas para las personas que son propietarias de sus viviendas, y pueden estar seguros de que eso es lo que va a suceder”, dijo Trump a su gabinete el 29 de enero.

Ese enfoque podría fortalecer la posición del presidente republicano con los votantes de mayor edad, un grupo que, con el tiempo, ha sido más propenso a votar en las elecciones intermedias. Estos comicios, que se llevarán a cabo en noviembre, determinarán si el partido de Trump puede retener el control de la Cámara y el Senado.

“Hay mucha gente que se ha vuelto rica en el último año porque el valor de su casa ha subido”, dijo el mandatario. “Y sabes, cuando obtienes la vivienda —cuando haces que sea demasiado fácil y barato comprar casas— esos valores bajan”.

Pero al atender a los votantes mayores en materia de vivienda, Trump corre el riesgo de alejar a los más jóvenes, que expandieron su coalición en 2024 y lo ayudaron a ganar un segundo mandato, y podría sumergirse en una “guerra generacional” en las elecciones intermedias, dijo Brent Buchanan, cuya firma de encuestas Cygnal asesora a los republicanos.

“El grupo de menores de 40 años es el más importante en este momento: son los que pusieron a Trump en la Casa Blanca”, señaló Buchanan. “Su deseo de participar en una elección o no va a marcar la diferencia en estos comicios. Si sienten que Donald Trump está atendiendo a los votantes mayores a costa suya, eso va a perjudicar a los republicanos”.

La lógica de apelar a los votantes mayores

En las elecciones presidenciales de 2024, el 81% de los votantes de Trump eran propietarios de viviendas, según datos de AP VoteCast. Esto significa que muchos de sus seguidores tienen hipotecas con tasas bajas o ya son propietarios de sus casas, lo que, posiblemente, atenúa la importancia de la vivienda como un problema.

Los votantes mayores tienden a acudir a votar más que los jóvenes, afirmó Oscar Pocasangre, un analista de datos de alto nivel del grupo de expertos liberal New America que ha estudiado la división por edades en la política estadounidense. “Sin embargo, apelar a los votantes mayores podría resultar ser una política equivocada si lo que se necesita para ganar es expandir la base de votantes”, señaló el experto.

Antes de las elecciones de 2026, los votantes han calificado constantemente la asequibilidad como una preocupación principal, y eso es especialmente cierto para los votantes más jóvenes en lo que respecta a la vivienda.

Booker Lightman, un ingeniero de software de 30 años de Highlands Ranch, Colorado, que se identifica políticamente como un republicano libertario, dijo que la escasez de viviendas ha sido uno de los principales problemas en su estado.

Lightman acaba de cerrar la compra de una casa el mes pasado, y aunque él y su esposa, Alice, pudieron manejar el costo, dijo que la falta de construcción ha hecho que la gente se vaya de Colorado. “Simplemente no hay suficiente oferta de viviendas”, dijo.

Shay Hata, una agente inmobiliaria de las áreas de Chicago y Denver, afirmó que maneja entre 100 y 150 transacciones al año. Pero considera que hay potencial para mucho más. “Tenemos una falta de inventario hasta el punto de que la mayoría de las propiedades, particularmente en los suburbios, reciben entre cinco y 20 ofertas”, afirmó, describiendo lo que ve en el área de Chicago.

La construcción de nuevas viviendas podría ayudar a más personas a permitirse una casa porque, en algunos casos, los compradores pueden obtener tasas hipotecarias con descuento por parte de los prestamistas preferidos de los constructores, dijo Hata. Calificó la situación actual como “muy desalentadora para los compradores porque están siendo excluidos del mercado”.

Pero la construcción pendiente ha caído durante el régimen de Trump. Los permisos para construir viviendas unifamiliares han caído un 9,4% en los últimos 12 meses hasta octubre, el mes más reciente disponible, a una tasa anual de 876.000, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las otras ideas de Trump para ayudar a las personas a comprar una vivienda

Trump no siempre ha estado en contra de aumentar la oferta de viviendas.

Durante la campaña de 2024, su equipo dijo que crearía recortes fiscales para los compradores de viviendas, reduciría las regulaciones sobre la construcción, abriría tierras federales para desarrollos de viviendas y haría que los pagos mensuales fueran más manejables al reducir las tasas hipotecarias. Los asesores también afirmaron que la reserva de viviendas se abriría debido al impulso del mandatario para realizar deportaciones masivas de personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente.

Apenas en octubre, Trump instó a los constructores a aumentar la construcción. “Están sentados en dos millones de lotes vacíos, UN RÉCORD. ¡Estoy pidiendo a Fannie Mae y Freddie Mac que pongan en marcha a los grandes constructores de viviendas y, al hacerlo, ayuden a restaurar el Sueño Americano!”, publicó el mandatario en las redes sociales, refiriéndose a los prestamistas respaldados por el gobierno.

Pero más recientemente, ha dicho inequívocamente que no desea seguir políticas que aumentarían la oferta y bajarían los precios.

En el cargo, Trump ha centrado hasta ahora su política de vivienda en presionar a la Reserva Federal para que reduzca sus tasas de interés de referencia. Piensa que eso haría que las hipotecas sean más asequibles, aunque los críticos dicen que podría impulsar una mayor inflación. El mandatario anunció que las dos compañías hipotecarias, que están bajo tutela del gobierno, comprarían al menos 200.000 millones de dólares en valores de préstamos hipotecarios en un intento por reducir las tasas.

Trump también quiere que el Congreso prohíba que las grandes instituciones financieras adquieran viviendas. Pero ha rechazado sugerencias para expandir las reglas que permitan que los compradores usen sus cuentas de jubilación para realizar pagos iniciales, diciendo a los reporteros que no quería que la gente sacara su dinero del mercado de valores porque estaba yendo tan bien.

Hay señales de que los legisladores de ambos partidos ven los beneficios de tomar medidas para agregar viviendas antes de las elecciones de este año. Existen esfuerzos en el Senado y la Cámara de Representantes para impulsar la construcción mediante el uso de incentivos para cambiar las restricciones de zonificación, entre otras políticas.

Uno de los desafíos subyacentes en la asequibilidad es que, durante varios años, los precios de las viviendas han aumentado generalmente más rápido que los ingresos.

Esto hace que sea más difícil ahorrar para los pagos iniciales o adquirir una casa mejor. También significa que los lugares donde vive la gente se duplican cada vez más como su principal activo financiero, lo cual hace que muchas familias parezcan adineradas en papel aun si tienen problemas para pagar las facturas mensuales.

Existe otro riesgo para Trump. Si la economía crece este año, como ha prometido, eso podría aumentar la demanda de viviendas —así como sus precios— haciendo que el problema de la asequibilidad sea más pronunciado, dijo Edward Pinto, un investigador de alto nivel del American Enterprise Institute, un grupo de analistas de centroderecha.

Pinto dijo que la construcción de viviendas unifamiliares tendría que aumentar entre un 50% y un 100% durante los próximos tres años para que las ganancias promedio de los precios de las viviendas se mantuvieran niveladas —una señal, dijo, de que los temores de Trump sobre la caída de los precios de las viviendas probablemente no estaban justificados.

“Es muy difícil hacer caer los precios de las viviendas”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP