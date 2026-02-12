americateve

El Atlético destroza 4-0 al Barcelona tras garrafal error del arquero Joan García

MADRID (AP) — El Barcelona no se pudo reponer de un garrafal error del arquero Joan García en los albores del encuentro y un nefasto primer tiempo al sucumbir el jueves 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de su semifinal de la Copa del Rey.

Ademola Lookman (izquierda) celebra con Julián Álvarez tras marcar el tercer gol del Atlético de Madrid ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, el jueves 12 de febrero de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Los azulgranas le obsequiaron al Atlético un inesperado regalo cuando García dejó que el balón se le escurriera por debajo del pie tras un pase retrasado del defensor Eric García en el séptimo minuto del duelo en el Estadio Metropolitano.

El Atlético no perdonó, marchándose al descanso con una ventaja de cuatro goles.

Antoine Griezmann, Ademola Lookman y el argentino Julián Alvarez también estamparon goles para el equipo dirigido por Diego Simeone.

La aciaga noche azulgrana empeoró con la expulsión de Eric García a los 85 minutos, con roja directa, al cortar un contragolpe.

El Barcelona, líder de La Liga española, vio anulado un gol de Pau Cubarsí al comienzo de la segunda parte por fuera de juego.

La victoria deja al Atlético cerca de volver a una final de la Copa del Rey por primera vez desde que ganó la competición en la temporada 2012-13, consiguiendo su décimo título.

El Barça, dueño del récord con 32 títulos del torneo de copa, se consagró en la edición del año pasado al vencer al Real Madrid en la final.

La paliza empezó a dibujarse cuando Joan García intentó controlar un pase de apariencia inofensiva de Eric Garcóa pero el balón se le fue por debajo del pie fuera del área chica.

El arquero corrió y se lanzó para intentar evitar que el balón cruzara la línea, pero no llegó a tiempo. Lo manoteó para devolverlo al campo —y Lookman lo envió después a la red—, pero el balón ya había cruzado la línea previamente.

Griezmann amplió la ventaja del Atlético a los 14, Lookman añadió el tercero en el 33 con asistencia de Álvarez y luego el delantero argentino anotó el cuarto en el tiempo añadido del primer tiempo.

El Atlético dispuso de varias ocasiones para abultar el marcador en la segunda mitad.

En la otra semifinal, la Real Sociedad venció el miércoles 1-0 al Athletic Bilbao de visita al estadio de San Mamés.

Los partidos de vuelta se jugarán en marzo. La final será en Sevilla en abril.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

