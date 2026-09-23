Ejecutivo australiano en Myanmar, acusado de malversación financiera, es excarcelado

Ye Khaung Kyaw, también conocido como Danny, quedó en libertad tras un fallo de un tribunal en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar, según un funcionario judicial familiarizado con el caso, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar información.

El general de brigada de policía interino Soe Lin Aung, portavoz del Ministerio de Asuntos Internos de Myanmar, confirmó que el tribunal concluyó el martes el proceso en el caso de Ye Khaung Kyaw, pero se negó a ofrecer más detalles. Sigue sin estar claro si fue condenado, si se desestimaron o retiraron los cargos, o si se ordenó su deportación.

Las autoridades detuvieron a Ye Khaung Kyaw en junio, aproximadamente al mismo tiempo que al expresidente de la cámara Adam Castillo, un empresario de Estados Unidos que fue liberado la semana pasada y deportado sin explicación.

La actual junta directiva de la cámara, conocida por lo general como AmCham, había acusado a Ye Khaung Kyaw, a Castillo y al exmiembro de la junta Munimul Islam de abuso de confianza y malversación de activos de la asociación en relación con un contrato de 300.000 dólares con la firma de cabildeo Mercury Public Affairs, con sede en Washington. Islam vive fuera de Myanmar y no ha sido detenido.

El gobierno de Myanmar respaldado por los militares no emitió ningún comunicado oficial. Funcionarios del tribunal y de la comisaría del municipio de Pabedan, en Yangón, donde Ye Khaung Kyaw enfrentó el juicio, no respondieron a solicitudes de comentarios. Las autoridades en Myanmar, que actualmente atraviesa una guerra civil, rara vez hablan con los medios internacionales.

Partidarios de los tres hombres señalaron que las acusaciones carecían de fundamento e iban contrarias a pruebas documentales.

La denuncia policial no especificó el papel exacto de Ye Khaung Kyaw en la presunta conducta indebida durante su gestión como director ejecutivo. La queja de AmCham se centró en la creación por parte de Castillo del Foro Económico Estados Unidos-Birmania como organización de cabildeo durante su presidencia de 2023 a 2025 y en un contrato firmado con Mercury en 2024.

En su informe anual emitido en mayo, AmCham acusó a Castillo de recaudar fondos ilegalmente utilizando el nombre de la asociación. Indicó que la junta no había aprobado el acuerdo, no había recibido dinero ni servicios, ni había revelado el asunto a los auditores.

Sin embargo, documentos de AmCham obtenidos por The Associated Press parecen contradecir el informe anual.

Una resolución de la junta firmada mostró que la junta aprobó la iniciativa de cabildeo, autorizó la contratación de Mercury y acordó que la empresa de Islam, Misfit Technologies, aportaría el patrocinio.

La actual directora ejecutiva de AmCham, Myat Phyu The, calificó la resolución de falsificación, aunque otros registros en el sitio web de la cámara indicaban que la junta estaba al tanto del acuerdo.

Un empleado de Misfit, que habló de forma anónima por temor a represalias profesionales, explicó que las tarifas se pagaron a través de la oficina de Misfit en Estados Unidos porque las sanciones estadounidenses dificultaban los pagos desde Myanmar. Mercury reveló los pagos a las autoridades de Estados Unidos en virtud de la Ley de Divulgación del Cabildeo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia confirmó que había brindado asistencia consular a un australiano en Myanmar, pero declinó hacer más comentarios, citando obligaciones de privacidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP