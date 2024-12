Trump promete acabar con la ciudadanía por nacimiento de hijos de Indocumentados, iniciar deportaciones masivas y Arreglar el estatus de los dreamers

Durante la entrevista concedida a Kristen Welker, moderadora del programa Meet the Press de NBC News, Trump expuso sus prioridades políticas y dio detalles de su plan migratorio, reafirmando que su administración tomará acciones inmediatas en uno de los temas centrales de su campaña.

Al ser cuestionado sobre las familias con estatus migratorio mixto, donde algunos miembros tienen residencia legal y otros no, Trump fue enfático al señalar que no busca separar a las familias. “No quiero separar a las familias, así que la única forma de no separar a la familia es mantenerlos juntos y tener que enviarlos a todos de regreso”, explicó.

Los dreamers: “Vamos a tener que hacer algo”

En un aparente cambio de postura respecto a su primer mandato, Trump se mostró abierto a una solución legislativa para los dreamers, jóvenes traídos a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños y que han vivido en el país durante años. El presidente electo destacó el valor y espíritu emprendedor que muchos de ellos han demostrado y afirmó estar dispuesto a colaborar con los demócratas en un plan.

“Vamos a tener que hacer algo con ellos”, dijo Trump, aunque evitó entrar en detalles sobre cómo podría lograrse un acuerdo, especialmente considerando que han sido los republicanos quienes han bloqueado anteriores iniciativas bipartidistas para regularizar el estatus de los dreamers.

Fin de la ciudadanía por nacimiento

Otro de los puntos más controvertidos mencionados por Trump fue su intención de acabar con la ciudadanía por nacimiento, derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Trump insistió en que buscará eliminar este derecho, afirmando que consideraría enmendar la Constitución si fuera necesario. “Tenemos que terminar con esto”, aseguró el presidente electo.

Sin embargo, modificar la Constitución requiere la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 38 estados, un proceso extremadamente difícil de lograr en el clima político actual. Otra alternativa sería emitir una orden ejecutiva que, con toda seguridad, enfrentaría desafíos legales y llevaría la decisión a la Corte Suprema. Cabe destacar que durante más de un siglo, el alto tribunal ha mantenido la interpretación actual de la Enmienda 14.

Expectativa y resistencia

Las declaraciones de Trump anticipan una administración enfocada en endurecer las políticas migratorias, un tema que ha sido clave en su plataforma política. Sin embargo, muchas de las medidas anunciadas enfrentarán una fuerte resistencia en el Congreso y serán impugnadas en los tribunales.

A pocas semanas de asumir el cargo, el presidente electo se mantiene firme en su promesa de implementar cambios drásticos en la política migratoria, lo que generará un intenso debate a nivel nacional y pondrá a prueba los límites legales y políticos de su agenda.