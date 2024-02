Senadores republicanos se distancian de iniciativa sobre seguridad fronteriza

El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, se dirige al recinto después de que un grupo de senadores de ambos partidos dieron a conocer una iniciativa muy esperada que conjunta cambios en la seguridad fronteriza con ayuda para Ucrania e Israel, el lunes 5 de febrero de 2024, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved