Secretario de Defensa de EEUU sigue hospitalizado; surgen más detalles sobre demoras en notificación

Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo israelí Yoav Gallant tras una reunión en Tel Aviv, Israel, el lunes 18 de diciembre de 2023. (AP Foto/ Maya Alleruzzo) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

El Pentágono no indicó si el martes se le explicó a Hicks sobre el motivo por el cual asumiría algunas de las responsabilidades de Austin, pero las transferencias temporales de autoridad no son algo nuevo y el funcionario señaló que no es inusual que ocurran sin una explicación detallada. Hicks decidió no regresar después de que se le informó que Austin retomaría el control absoluto el viernes. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para dar detalles sobre la transferencia de facultades.