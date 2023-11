Presidente electo de Argentina Javier Milei se reunirá con uno de los principales asesores de Biden

El candidato presidencial de la coalición Libertad Avanza, Javier Milei, y su novia, Fátima Florez, saludan a simpatizantes reunidos fuera de su sede de campaña después de ganar el balotaje, el domingo 19 de noviembre de 2023, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved